Lidi hodně rozčiluje, když zveřejním bradavky, říká Radka Třeštíková

Radka Třeštíková si dobře uvědomuje, jak provokativní její fotky a komentáře na Instagramu jsou, a občas to vypadá, že si negativní komentáře užívá. V minulosti se nechala slyšet, že ráda lidi rozčiluje. Naposledy to bylo fotkou designové konvičky, v jejímž odrazu je vidět nahá. „Že bych vyloženě chtěla, aby mi psali hnusný zprávy, to ne, to se prostě někdy stane. Když tam dám prsa, konkrétně bradavky. To lidi hodně rozčiluje,“ uvažuje Třeštíková.

Dostává ale také mnoho obdivných zpráv a pozvání na rande od různých mužů. „Většinou mě muži zvou na kafe. Posílají různé obrázky… Kdyby přišlo nějaké poutavé pozvání na rande, tak bych asi šla,“ říká.

Jeden muž na ni chtěl zapůsobit tak, že se pochlubil svým uměním namalovat labuť jedním tahem. „Odpověděla jsem mu, že jestli to umí jazykem na klitoris, tak jdu. Už se neozval,“ prozradila spisovatelka, které v těchto dnech vychází osmá kniha Kde jsi, když nejsi.

Vydala ji navzdory tomu, že s psaním už chtěla skončit. „Občas mám malý životní dramata. Měla jsem pocit, že si ubližuju až moc. Psaní mi jde, když to bolí. Obecně mi jdou věci, když to bolí. A záměrně se trápit, už jsem toho měla plný brejle. Ale pak jsem to rozdýchala,“ vysvětlila Třeštíková, která své knihy píše většinou v noci, když usnou její dvě děti – devítiletá Ela a sedmiletý Jonatán. V roce 2021 se po devíti letech rozešla s jejich otcem, fotografem Tomášem Třeštíkem. Ten se pak dal dohromady s moderátorkou Evou Decastelo.