Evu Decastelo mi kdysi vyfoukl Ruppert, měl větší tah na branku, říká Třeštík

„Můj pražský ateliér je místo, kde jsem úplně nejraději. V tomto bytě jsem od svých čtyř let bydlel s rodiči,“ svěřil se Tomáš Třeštík v úvodu rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Součástí ateliéru je dnes už legendární balkón, na kterém vznikly v průběhu posledních dvanácti let tisíce portrétů mnoha známých osobností i neznámých lidí. Podle fotografa je jedním z jeho nejzajímavějších balkonových snímků foto místního popeláře.

„Máma nás kdysi na tom samém místě na balkoně vyfotila úplně náhodou. Ale tu fotku jsem našel až zpětně. Já sám jsem s tím začal ve chvíli, když jsem se sem po letech vrátil,“ říká syn známé dokumentaristky Heleny Třeštíkové, která natočila mimo jiné i několik známých časosběrných dokumentů. Jeho otcem je architekt a publicista Michael Třeštík.

Tomáš Třeštík a Eva Decastelo (Praha, 5. prosince 2022)

„V poslední době jsem začal také s novým projektem, dělám kvalitní portréty na zakázku. Mám totiž pocit, že to tady chybí. Tím, jak všichni fotí mobilem, možná někteří ztratili potřebu udělat si hezkou fotku přímo od fotografa,“ vysvětluje.

Tomáš Třeštík pravidelně fotí i své děti, dceru Elu a syna Jonatána, které má se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou. S tou však od roku 2021 nežije. Rozchod rodičů prý děti naštěstí zvládly dobře.

„Děje se toho kolem pořád tolik, že to nějak moc neřešily. Už jsou také ve věku, kdy tyhle věci chápou. Doba je navíc taková, že co tak pozoruji, většina jejich kamarádů prochází něčím podobným. Dohodli jsme se Radkou, že své doma mají u ní a já je mám jen o trochu menší porci času,“ říká s tím, že se svou expartnerkou má perfektní vztah.

Spisovatelka Radka Třeštíková s rodinou v roce 2016

„Radka je bezvadná ženská a já jsem hrozně rád, že jsme se potkali a že spolu máme dvě úžasné děti. Myslím, že se nám podařilo to nějak racionálně ukončit bez velkých emocí. Radka si pořídila byt tady za rohem, takže je to praktické. Snažíme se být dobrými rodiči, i když už nejsme partneři. Já ji mám dál moc rád a doufám, že i ona mě,“ směje se fotograf.

Po rozchodu se spisovatelkou začal chodit s moderátorkou Evou Decastelo, která se loni rozvedla s manželem, scénáristou Reném Decastelo, se kterým má i ona dvě děti, syna a dceru.

„Evu znám dvaadvacet let. Potkali jsme se kdysi na nějakém natáčení. Já jsem tam fotil a ona myslím dělala produkční. Kroužil jsem kolem ní, hrozně se mi líbila, ale nikdy by mě nenapadlo, že by si mě vůbec třeba všimla. Zpětně ale říká, že mě tam zaregistrovala. Ale tehdy tam byl i Matěj Ruppert z Monkey Business. Měl větší tah na branku a tehdy to zkrátka zprodukoval o trochu líp než já,“ vzpomíná Třeštík s tím, že s Evou byl roky v kontaktu.

„Znali jsme se. Už před deseti lety jsem ji tady fotil na balkoně. A až časem po letech si to takhle sedlo dohromady. Osud to nebyl, byl to Instagram,“ říká.

Co se týká dalších potomků s novou partnerkou, fotograf se nikam nežene. „Nechci mluvit za Evu, ale já mám pocit, že mám dětí tak akorát a sám jsem hlavně takové velké dítě. Takže Eva má teď o dítě navíc a myslím, že i ona toho má takhle až dost,“ dodává se smíchem Tomáš Třeštík.