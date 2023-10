Nová láska? Spisovatelka Třeštíková tráví čas s bývalým televizním sporťákem

Radka Třeštíková sdílela v neděli na Instagramu video z auta s Markem Kafkou sedícím na místě řidiče. K tomu přidala romantickou píseň italského zpěváka Erose Ramazzottiho z devadesátek s názvem Se bastasse una canzone.

V polovině října vyrazila Třeštíková s Kafkou do Barcelony, moderátora usvědčily zveřejněné fotky rukou na jejím Instagramu, psal Expres.cz. Dvojice se podle informací webu měla seznámit poměrně netradičně, Marek Kafka měl učit plavat spisovatelčiny děti.

Loni v létě se spekulovalo o tom, že Třeštíková chodí s DJem a producentem Jakubem Strachem, známým pod jménem NobodyListen. To ale popřela s tím, že nebude randit s někým, komu je pod třicet let. Toto kriterium o dvanáct let mladší třicetiletý Kafka jen tak tak splňuje.

Fotky s moderátorem sdílí spisovatelka na sociálních sítích pravidelně už několik týdnů, jde většinou o záběry z auta, nebo ze společných sportovních aktivit. Ani jeden z nich však milostný vztah zatím oficiálně nepotvrdil.

Radka Třeštíková je stále vdaná za Tomáše Třeštíka, se kterým má syna a dceru. Fotograf žije nyní s novou partnerkou, moderátorkou a herečkou Evou Decastelo (45). Také Marek Kafka se už jednou ženil, vzal si partnerku Silvii, se kterou se seznámil v internetovém rádiu. Zda už je rozvedený, není známo.

Kromě práce moderátora je Kafka také tiskovým mluvčím OLYMP Centra sportu ministerstva vnitra. Bývalý sportovní moderátor i zprávař CNN Prima News byl v roce 2017 ve svých čtyřiadvaceti letech také finalistou soutěže krásy Muž roku.