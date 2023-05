Po zkažené plastice jsem měla deprese, říká bývalá Miss World Chopra

Vše začalo odstraněním polypu z nosu. Operace se nezdařila a indické krásce změnila vzhled tak, že jí lidé začali přezdívat „Plastická Chopra“.

„Takové věci se stávají a můj vzhled se úplně změnil. Dostalo mě to do hluboké, velmi hluboké deprese,“ řekla Chopra v show Howarda Sterna.

„Zdálo se to jako běžná operace. Ale nebyla. Chirurg mi omylem poškodil nosní přepážku a ta se zhroutila. Můj původní nos byl pryč,“ popsala.

Priyanka Chopra se stala Miss World v roce 2000.

Přišla tehdy o roli ve dvou filmech a myslela, že kvůli jedné zpackané operaci má po kariéře. Bála se podstoupit další plastické operace, ale nakonec ji přesvědčil její otec, který byl sám lékař, aby si nechala nos opravit.

„Bála jsem se, ale řekl: Budu na sále s tebou. Držel mě za ruku během toho celého a pomohl mi získat zpět sebevědomí,“ popsala herečka, která musela zvládnout hned několik korekčních operací.

Vrátila se pak do bollywoodských filmů, i když do menších rolí. „Měla jsem hrát hlavní roli, ale přeobsadili mě do vedlejší. Ten filmař byl velmi milý. Během té vlny, která se proti mě zvedla, řekl: Bude to malá role, ale dej do toho všechno. A já dala,“ uvedla herečka, která se potom z Bollywoodu dostala až do Hollywoodu a provdala se za o deset let mladšího muzikanta Nicka Jonase.

Na novou tvář si zvykla. „Když se teď podívám do zrcadla, už nejsem překvapená. Smířila jsem se s tím trochu odlišným já. Jsem jako ostatní: Podívám se na sebe do zrcadla a přemýšlím, že bych možná mohla trochu shodit, že bych mohla víc cvičit, ale jsem jinak spokojená. Toto je můj obličej. Moje tělo,“ popsala ve své knize Unfinished.