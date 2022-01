Chopra a Jonas mají dítě. Odnosila jim ho náhradní matka

„S velkou radostí potvrzujeme, že máme dítě, které porodila náhradní matka. Uctivě žádáme o respektování soukromí během této výjimečné doby, když se soustředíme na naši rodinu,“ oznámila Chopra na Instagramu.

Světová Miss World z roku 2000 a zpěvák známý z kapely Jonas Brothers se vzali po sedmiměsíční známosti v Indii v roce 2018. Svatba trvala několik dní. Ano si řekli během pompézního ceremoniálu v luxusním pětihvězdičkovém paláci Umaid Bhawan Palace. Nevěsta měla šaty od Ralpha Laurena a ženich oblek od stejného návrháře.

Na svatbě byli příbuzní a přátelé páru, včetně Nickových bratrů Kevina, Joea a Frankieho. Nechyběly ani jejich partnerky a mezi nimi například hvězda Hry o trůny Sophie Turnerová, která chodí s Joem. V neděli pak novomanžele čekaly svatební slavnosti s tradičním hinduistickým obřadem.

Bollywoodská herečka amerického zpěváka poznala v květnu 2017 na plese Met Gala v New Yorku. Chopra tenkrát prohlásila, že to bylo jen díky spolupráci s módní značkou Ralph Lauren. Ukazovat se spolu na schůzkách a při večeři v luxusních restauracích začali až na jaře 2018.

Zpěvák Nick Jonas má pro starší ženy slabost. Priyanka Chopra je o deset let starší, ale to pro něj není nic nového. V roce 2015 randil s Kate Hudsonovou, kterou od něj dělí dokonce čtrnáct let.