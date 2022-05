Na Harryho Pottera jsem nedělal žádný casting, prozradil filmový Karkarov

„Od roku 1999 se tady točil miniseriál o válce v Bosně. Točil se v Praze, protože jim nedovolili točit v Bosně. Dostal jsem tam hlavní roli. Byl to film o anglických oficírech. A pak se začal měnit můj život. Po třech letech mi přišel mail od castingové režisérky téhle série, abych poslal aktuální fotku. Měl jsem fotku z pauzy z nějakého natáčení, kde sedím a kouřím. Bylo to pro casting na Harryho Pottera, ale já jsem o tom nevěděl vůbec nic,“ zavzpomínal na listopad 2003.

„Až v únoru jsem letěl do Londýna na rozhovor s režisérem. Nevěděl jsem, o co jde. Neměl jsem scénář, to si hlídají. Je paradoxní, že jsem na velkofilm nedělal žádný casting. Teď na nějaký s prominutím sračky děláme vícekolové castingy. A nakonec to nedostaneš,“ řekl herec o zákulisí natáčení Harryho Pottera.

Když se začalo se zkouškami, půl roku lítal pravidelně do Londýna. Pak točili od července až do Vánoc. „Ono to nevypadá, já tam mám asi deset nebo patnáct minut, ale točili jsme to šest měsíců. Měl jsem přes 70 natáčecích dnů. Na deset minut. To se vyplatilo. Byl jsem placený za celou tu dobu. Tam platí jinak,“ prozradil Bjelac, který na Primě exceloval v krimiseriálu Duch.

Harry Potter a Ohnivý pohár. Při natáčení světového velkofilmu.

„Duch je komedie, to se povedlo. Hodně mi pomohl Štěpán Benoni, tam jsme byli furt spolu a vytvořila se mezi námi správná chemie. On se se mnou trochu trápil, moje čeština pořád není dokonalá a on je ambiciózní a dokonalý,“ řekl herec původem ze Srbska.

„Já jsem sem z Bělehradu přijel kvůli ženě. Poprvé jsem přijel v roce 1985. Ale pak v roce 1992 mi zavolal kamarád, že budeme dělat videodistribuce. Byly to levné filmy, kterým jsme tady dělali dabing, krabičky a prodávali je,“ dodal.