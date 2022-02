Jste specialista na role mafiánů, zločinců. Hrál jste někdy postavu charakterově zcela opačnou, ušlechtilou? Třeba prince?

Prince jsem v životě nehrál, ačkoliv jistou šanci jsem i měl, jelikož jsem v Bělehradě začínal v divadle pro děti. A tam jsem hrál třeba čápa – protože jsem vysoké postavy. To bylo tak čtyři pět let předtím, než jsem ve dvaadevadesátém roce přišel do Prahy.

Oceňuju českou disciplinovanost, která možná lehce vychází z kořenů disciplíny německé. Je to neslovanská vlastnost.