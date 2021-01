Cítím se jako mrtvý Jugoslávec, říká představitel Karkarova z Harryho Pottera

V roce 2006 o vás režisér úspěšných komedií Karel Janák (Snowboarďáci, Rafťáci, Ro(c)k podvraťáků) řekl, že jste pro něj svou vizáží a vystupováním takový srbský Bolek Polívka. Jak to vnímáte?

Nebyl jediný. Už mi to říkali i dřív. Samozřejmě že je pro mě podobné srovnání velice příjemné a lichotí mi. A vlastně to je takový můj nesplněný sen, abych si s Bolkem zahrál. Dřív jsme se spolu vídali a kamarádili mnohem víc než dnes a on mi už tehdy v žertu říkal: „Ty jsi takový můj srbský bratr.“ Tak třeba bychom si v nějakém filmu mohli zahrát sourozence. To by mohlo být fajn.