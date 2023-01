Obviněný pornoherec nemusí před soud, byl prohlášen za psychicky nezpůsobilého

Soud v USA rozhodl, že americký pornoherec není psychicky způsobilý stanout před soudem. Soudce v Los Angeles uvedl, že Jeremy, vlastním jménem Ronald Hyatt, nemůže čelit obvinění, protože je ve stavu „neléčitelného neurokognitivního úpadku“.

Devětašedesátiletý muž je ve vězení od svého zadržení v roce 2020. Veškerá obvinění popírá a uvádí, že chce své jméno očistit. Posledního úterního slyšení se osobně nezúčastnil.

Ron Jeremy se během své kariéry stal jedním z nejaktivnějších herců v tehdejším pornoprůmyslu. Je zapsán v Guinessově knize rekordů jakožto pornoherec s největším počtem natočených pornovideí.

Pornoherec Ron Jeremy ve snímku This is America, Crazy Ridiculous American People (1976)

Podle obžaloby zaútočil v letech 1996 až 2019 na jedenadvacet žen ve věku od 15 do 51 let. Údajné trestné činy se staly v barech a nočních klubech v oblasti Los Angeles a v Jeremyho domě. Poprvé byl obviněn v roce 2020 a následně vyplula na povrch další obvinění.

Soudní řízení bylo loni přerušeno poté, co hercův advokát uvedl, že ho jeho klient nepoznal během návštěvy ve vězení. List The Los Angeles Times nedávno napsal, že Jeremy trpí „těžkou demencí“.

„Je nešťastné, že kvůli svému psychickému stavu nepůjde před soud a nebude mít příležitost očistit své jméno,“ reagoval advokát na poslední rozhodnutí soudu.

Podle agentury AP by se mělo v únoru uskutečnit další slyšení, na kterém bude rozhodnuto, zda by měl být Jeremy umístěn do nemocnice.

Ronald Jeremy Hyatt pochází z newyorské židovské rodiny, jeho otec byl fyzik a matka nakladatelská redaktorka. Na vysoké škole vystudoval dramatická umění a speciální pedagogiku. Po studiích se pokoušel uplatnit jako klasický herec, což jej neuživilo, a v sedmdesátých letech se proto začal věnovat natáčení filmů pro dospělé.

