Nemocný Uzel, smrt královny, porno i nahá Verešová vás zajímali nejvíc

Nemoci známých tváří

Známý český sexuolog Radim Uzel v březnu 2022 promluvil o svém zdravotním stavu. Přišel o manželku, se kterou byl dvaapadesát let, čelil těžkému průběhu covidu a poté, co mu lékaři diagnostikovali rakovinu žaludku, podstoupil dvě operace jícnu a chemoterapie. Sám řekl, že mu příliš času nezbývá. „Smrti se nebojím, jen bolesti. Do roka a do dne tu nebudu,“ prohlásil. Lékař zemřel začátkem května 2022.

V únoru 2022 Tomáš Drahoňovský překvapil své sledující na sociálních sítích černobílou fotografií bez vlasů, řas a obočí. Bývalý moderátor České televize a Primy se svěřil s tím, že mu lékaři diagnostikovali autoimunitní chorobu, alopecii. „V tuhle chvíli je jasné, že se jedná o alopecii universalis, tedy kompletní ztrátu všeho, co má folikuly. Má to výhody. Nemusím se nikde holit. Ale i nevýhody. Třeba tu, že mi schází chlupy v nose. Člověka až zaskočí, jak málo se o této nemoci ví. Jisté je, že folikuly likviduje hypertrofovaná imunitní reakce. Ale co jí spouští? Někdo říká, že geny. Někdo, že stres,“ napsal tenkrát s tím, že pracuje na tom, aby přijal sám sebe ve své nové podobě. Nemocí trpí i jeho sestra Tereza Drahoňovská, spoluautorka komiksové knihy Bez vlasů.

Herečka Eva Jeníčková, která se proslavila coby Vendulka utěšitelka ze série o Básnících, řešila zdravotní problémy. Po napadení pitbully, které se stalo už před pěti lety, měla pořád potíže s chůzí. Kvůli léčbě už vyčerpala své úspory, zadlužila se a podle známých stále nebyla schopna se finančně plně uživit. Vyučovala sice online a hledala si další práci, ale s omezenou pohyblivostí, únavou a bolestí toho moc dělat nemohla. Proto pro ni založili sbírku na léčbu.