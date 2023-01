Pornoherec obviněný z mnoha znásilnění se vyhne soudu, trpí ztrátou paměti

Ron Jeremy Hyatt není podle obhajoby ve stavu, kdy by byl schopen účastnit se mnoha soudních jednání kvůli desítkám obvinění ze znásilnění či sexuálního obtěžování. Podle několika na sobě nezávislých znaleckých posudků o zdravotním stavu trpí demencí a s ní související ztrátou paměti a není schopen chápat obsah trestního řízení. Místo do soudní síně a následně vězení tak bude převezen do státní nemocnice, kde se bude léčit.

Podle policejního zdroje deníku Los Angeles Times bude Hyatt pravděpodobně nejpozději 17. ledna 2023 prohlášen za nesvéprávného a celý soudní proces proti němu bude pozastaven.

Jednoho z nejslavnějších světových pornoherců obvinilo v posledních letech ze znásilnění či obtěžování celkem jedenadvacet žen. Ke všem celkem třiceti trestným činům mělo dojít v západním Hollywoodu v letech 2004 až 2019. Obětem bylo v době zneužití 15 až 51 let. Američan čelí až 250 rokům vězení.

Ron Jeremy Hyatt (2017)

Ron Jeremy byl před dvěma lety u soudu v Los Angeles obviněn ze znásilnění a obtěžování mnoha žen, včetně nezletilé dívky. Pornoherec vinu popíral a tvrdil, že nikdy v životě neměl takový sex, při kterém by ho druhá strana odmítla, či při kterém by sám musel ženy do něčeho nutit.

Podle vyjádření losangeleské okresní státní zástupkyně Jackie Laceyové čelí muž celkem obviněním ze znásilnění, ze sexuálního obtěžování, násilného orálního zneužití, dvakrát měl provést penetraci vibrátorem proti vůli napadené, jednou byl obviněn také ze sodomie. V dalších případech šlo podle obvinění o napadení s úmyslem znásilnění či sexuální zneužití oběti během jejího spánku.

Podle vyšetřovatelů zneužíval Ron Jeremy svého statusu celebrity, projížděl se v noci pravidelně po čtvrti Sunset Strip a lákal do svého vozu oběti, které byly pod vlivem drog či alkoholu.

Ron Jeremy natočil během své kariéry v letech 1975-2007 více než 2 200 filmů pro dospělé. Je zapsán v Guinessově knize rekordů jakožto pornoherec s největším počtem natočených pornovideí.

Ronald Jeremy Hyatt pochází z newyorské židovské rodiny, jeho otec byl fyzik a matka nakladatelská redaktorka. Na vysoké škole vystudoval dramatická umění a speciální pedagogiku. Po studiích se pokoušel uplatnit jako klasický herec, což jej neuživilo a v sedmdesátých letech se proto začal věnovat natáčení filmů pro dospělé.

VIDEO: Pád pornokrále Rona Jeremyho: