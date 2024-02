Bulvární období Novy mladí nepamatují, zprávy už jsou jinde, říká Rey Koranteng

Rey Koranteng. Když před třiceti lety začala vysílat Nova, bylo to na mediálním trhu velké zjevení. A jako zjevení působil i on. Dnes už se tomu nikdo nediví, ale tehdy to byl nezvyklý tah. Populární moderátor vypráví o svých začátcích, ale i o tom, proč si nikdy nepromluvil se svým otcem. | foto: Jan Zátorský, MAFRA