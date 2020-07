Šlo o voloviny, říká Rey Koranteng na otázku, zda se setkal s rasismem

Co jste říkal nedávným protestům v Americe, které znovu rozdmýchaly debaty o rasismu v zemi?

Mám kamaráda z Floridy, který šel někdy minulý rok po Václavském náměstí a tam probíhala demonstrace. „Já jsem nerozuměl, o čem mluví, ale zpívalo se, hrálo, tak jsem se zastavil, dal jsem si pivo, koukám,“ vyprávěl mi. „Bylo to příjemné odpoledne a pak jsem odešel.“ Vysvětlil jsem mu, že nešlo o happening, ale o protest, demonstraci. „Fakt jo?“ Divil se. „V Americe, když demonstrujeme, tak hoří auta, rabujou se obchody a podobně.“ Sám byl překvapený, zatímco mě to, co se tam nedávno dělo, nepřekvapilo. Sami Američani přiznávají, že to mají tak trochu v povaze, že se zkrátka celá řada protestů často zvrhne v nějaké nekontrolované rabování – v kriminální činy, které už s protestem nemají nic společného. Když někdo proti něčemu protestuje, tak nezapaluje auta a nerozbíjí výlohy a nekrade...

Myslíte si, že rasismus je problém i v České republice?

Vždycky se usmívám, když Američan začne vykládat evropské dějiny, a podobně se usmívám, když Evropan vysvětluje americké dějiny. Oba kontinenty mají jinou historickou zkušenost, události se nedají srovnávat. Udělejme si pořádek doma v našich věcech a neraďme Američanům, jak mají řešit problémy. Spousta lidí v Česku ví, co se má udělat v Německu, v Evropské unii, ve Spojených státech, ale když máme postavit dálnici z Prahy do Českých Budějovic, tak nám docházejí nápady. Řešme si své problémy, poučme se z chyb ostatních, ale nesnažme se vykládat dějiny, kterým mnoho z nás vůbec nerozumí.

Vy sám máte nějakou zkušenost spojenou s rasismem?

Každá odlišnost někdy vyvolává pozornost, ale dneska jsem dospělý a i Česko je jinde, než bylo Československo v roce 1984, kdy jsem chodil na základní školu. Většinou šlo spíš o voloviny, nic zásadního. Nemá cenu se na to vymlouvat. Úspěchy i neúspěchy jsou vaše a svalovat vinu na to, že mě někdo nemá rád, je legrační.

Využíval jste za svobodna svého exotického vzhledu u děvčat?

Nikdo mi to nevěří, ale já jsem poměrně nesmělý. Ale přiznávám, že během puberty můj vzhled vzbuzoval zájem, pozornost, zvědavost. Ale nevyužíval jsem toho, protože jsem stydlivý.

Léta žijete ve spokojeném manželství...

Za pár týdnů oslavíme čtvrtstoletí. Recept na šťastné manželství ale nemám. Jak říkala jedna slavná americká herečka: „Udělejte ten krok a proste boha o slitování!“

Čím uděláte vaší ženě největší radost?

Drobnostmi, které ji překvapí, ať je to dárek, výlet, nebo klidně květina. Ráda poznává cizí místa, takže také neobvyklou dovolenou. Jsem totiž poměrně funkční manžel: zahrada je u nás posekaná, dveře nevržou, nic není rozbité, protože když něco nefunguje, hned to spravím nebo to nechám opravit. Takové věci považuje spíš za samozřejmost. Musí to tedy být něco, na co u mě není až tak zvyklá.

V pracovním tandemu vám to klape s Lucií Borhyovou. Museli jste si na sebe při svých začátcích zvykat?

Ne. Ačkoliv jsme každý jiný, nejen vizuálně, ale i povahově, spolupráce do sebe zapadla jako ozubená kola.

V televizi jste čtvrt století, v čem se ta práce změnila?

Za těch šestadvacet let pracujeme s nesrovnatelně lepší technologií. Od analogu se přešlo k digitálu, všechno se zmenšilo. Kazety, které byly donedávna běžným prostředkem k přenosu? Dneska už nikdo neví, co to je. Ani cédéčka se už dneska nepoužívají. Zásadně se proměnily také pracovní postupy, všechno se zrychlilo, co není online, tak jako by nebylo.

Co vám nejvíce chybí z devadesátých let, kdy televize Nova zažila raketovou slávu?

Nejsem nostalgik, nic z minulosti mi nechybí. Devadesátá léta byla zajímavá, ale jsou pryč, žijeme úplně v jiném století a v jiném historickém období, takže je potřeba se soustředit na to, co se děje teď. Často říkám mým mladým kolegům, kteří přicházejí: „My jsme byli ochotní zatnout zuby a táhnout. Jsme takoví tažní koně. Velkými vzory pro nás byli starší kolegové, snažili jsme se od nich co nejvíce naučit a být jim rovni.“

Povídáme si na výstavě Cosmos Discovery, kam jste přišel doprovodit seniory ze sdružení Právě teď. Jaký je váš vztah k létání a kosmu obecně?

Jsem velký fanda létání a dokonce, když mi to čas dovolí, se občas proletím plachťákem nebo nějakým malým motorovým letadlem. Fascinuje mě cokoliv, co se vznáší na obloze a pochopitelně i to, co vyletí daleko výše. Mylně se domníváme, že na Zemi je objeveno téměř všechno, ale vědci dnes tvrdí, že toho víme o Měsíci víc než o dnech oceánů. Mě však přece jen spíš než hloubky lákají právě výšky.

Toužil jste být astronautem?

Samozřejmě, snad každý kluk chtěl být policajt, voják, pilot stíhačky a astronaut. Nakonec kariéra astronautů začíná většinou u vojenského letectva. I když dneska už to taky tak neplatí, protože se vesmír otevírá i komerčním společnostem a podívala se tam spousta lidí, kteří vlastně nebyli piloti.

Kolik času věnujete svým koníčkům?

Jsem poměrně hodně pracovně vytížený, navíc máme teď ještě třetí dceru, které jsou čtyři, takže se snažím být co nejvíc s rodinou. Říkám si, že to už je asi poslední dítě, které jsem zplodil, a tak si ho užívám. Když mám náladu, a občas se přidají i holky, stavím si lodě. Loni jsme postavili podle vlastní fantazie velkou trojstěžní plachetnici.

Jsou děti vašimi televizními fanoušky?

Nejstarší dcera ani nežije v České republice, takže už mě na obrazovce nevídá, ta prostřední, čtrnáctiletá, a ta nejmladší mě asi zahlédnou a malá občas řekne: „Jó, viděla jsem tě v televizi.“ Mou práci berou jako jakékoliv jiné povolání. Kdybych byl řidič kamionu, tak by asi koukaly na kamiony, jestli tam náhodou neuvidí tátu. Děti to moc neprožívají.