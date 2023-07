Budeme čtyři, oznámil Libor Bouček. S manželkou čekají další dítě

„Tohle je tolik osobní. Cenné. Silné. A naše. Ta otázka je nabíledni. A smekám klobouk před všemi, co jí nepoložili. A těch byla valná většina. A rozumím těm, kteří se s upřímným zájmem zeptali a my odpověděli. Vágně, tedy já. Když už to máme říct, chceme to říct spolu. S radostí, pokorou, štěstím a racionálními obavami z křehkosti toho celého směle říkáme ANO,“ začal Libor Bouček příspěvek na Instagramu.

„Ten přívlastek požehnaný se k tomu stavu hodí zcela. A naprosto. Cesta k němu je obtížná, nejistá, často bolestivá, sužující, plná otázek, ale dostanete-li se k cíli, je odměnou neopakovatelná radost a za ní to nejkrásnější, co člověk může dostat. Pokračovatel či pokračovatelka. Je opravdu požehnáním se do toho stavu dostat a jsme šťastni, že ho prožíváme znovu. Cesta k němu není vždy snadná, ale nesmí se vzdát,“ pokračoval.

Zveřejnil přitom černobílou fotku, kde je vidět těhotenské bříško jeho manželky. „Má žena v požehnaném stavu. Zachycena brilantním Benediktem Renčem v černé a bílé, s úsměvem na rtech a láskou v ní. Když vše půjde, tak jak zní plán, bude nás sudý počet. Budeme 4. V lásce, rodinně. Ještě letos, nebo v roce 2024. To necháme osudu. Zas na vlastní oči vidím, jak jsou ženy silnější a schopnější. Schopny přivést na svět nový život. Ať nás zdraví provází a jestli je zdrojem láska, uděláme vše proto, ať je to zdroj maximální,“ dodal.

Moderátor a finalistka České Miss se vzali v roce 2019. Manželé už mají dvouletého syna Alberta. První těhotenství tajili téměř až do konce a oznámili ho rovněž na sociálních sítích.

Libor Bouček byl předtím už dvakrát ženatý. Nejdřív se slovenskou moderátorkou Marianou Ďurianovou. Vzali se v roce 2006 a o necelý rok později se rozvedli. Jeho druhou ženou byla právnička Jana Hlaváčková, se kterou se oženil v roce 2009. Rozvod přišel za čtyři roky.