Libor Bouček: Mé třetí manželství je z jedné strany charitativní činnost

Libor Bouček se nejčastěji a nejraději věnuje nudismu s kolegou a kamarádem Jakubem Prachařem. „My si v exteriéru rozumíme a ten vzájemný pohled sneseme. Nestydíme se u toho. Ale nechceme tam u toho nikoho jiného, stydíme se i před partnerkami,“ vysvětlil moderátor netradičního koníčka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Dodal, že nudistické pláže vyhledávají především v zahraničí. I tam ovšem riskují nechtěnou fotografii. „Myslím, že by ta fotografie neměla valnou estetickou hodnotu a rozhodně bych ji pořizoval dlouhým sklem,“ dal Bouček tip amatérským paparazzi.

Na co sbalil svoji současnou manželku, se tak prý může jen domnívat. „Je pravda, že když mě manželka potkala, nosila brýle, ale sundávala si je. Když už to pouto bylo pevné, podařilo se mi domluvit operaci očí. A paradoxně i poté manželka zůstala. Už se jí asi nechtělo tahat ten kufr jinam,“ vtipkuje moderátor.

Jistým magnetem na ženy by podle Dědka mohl být vtip a přehled. I to ovšem Bouček vyvrací. „Umím vyjmenovat exity na D1. Snažil jsem se tím zaujmout svoji ženu, ale nezaujalo ji to. Je asi jasné, že naše manželství je z jedné strany taková charitativní a soucitná činnost. Je to tak. Soucit je základ mého třetího manželství,“ říká.

Foto: Libor Bouček se synem Albertem na dovolené na Mauriciu:

Jeho třetí manželství vyžaduje však i pochopení a toleranci. „Teď jsem byl týden sám doma a ze čtyř květin nám dvě zvadly. Žena po příjezdu pak jenom sčítala škody. Toto byla jedna z nejvýraznějších. Když jsem odcházel z domu, byli jsme ještě spolu. Ale teď jsem tady na rozhovoru… Možná ten verdikt přijde později, esemeskou,“ zauvažoval pobaveně Libor Bouček.