Kojakovo kouzlo stále funguje. Legendární poručík má své fandy i po letech

V USA šel od roku 1973 pět let, u nás režim pustil pár vybraných epizod. Všechny jsme pak mohli zhlédnout až po roce 1989.

Dnes se na příběhy svérázného policisty s nezaměnitelným smyslem pro humor díváme hlavně z nostalgie, během půlky století se přece jenom pojetí kriminálek hodně změnilo. Příkladem může být první díl s názvem V obležení strachu. Kojak je povolán k prodejně se zbraněmi, kde ozbrojení zloději drží rukojmí. Má jen dvě hodiny na to, aby sehnal pro teroristy letadlo. Samozřejmě se mu podaří oblafnout zločince, přepadové komando se prokope do budovy a zloději se vzdají… „A to je celé?“ říká si dnes divák, zvyklý na krváky, hromady mrtvol a napětí, až nervy praskají.

V tomto dílu to odnese „jen“ jeden zasahující policista a divák dopředu tuší, že to tak bude. Všimněte si, že ve starších filmech či seriálech bývá obětí ten, kdo pohovoří o tom, jak na něj doma čekají žena a děti nebo jaké má hezké plány do budoucna.

I když se dnes může někomu zdát seriál málo dramatický, Kojak je prostě kultovní – a to už mu nikdo nevezme.