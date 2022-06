Justin Bieber má ochrnutou polovinu obličeje, může za to zákeřný virus

„Vir mi napadl nervy v uchu a tváři a způsobil ochrnutí půlky obličeje. Jak vidíte, mé oko nemrká. Nemůžu se na této straně obličeje ani usmát, nehýbe se ani má nosní dírka. Na této straně obličeje jsem zkrátka úplně ochrnutý,“ říká Justin Bieber ve videu, které zveřejnil v pátek na Instagramu.

Zpěvák popsal, že Ramsayův-Huntův syndrom, kterým trpí, je nemoc způsobená virem pásového oparu, který napadá lícní nervy. Provází ji obvykle bolestivá vyrážka, ochrnutí obličejových svalů a dočasná ztráta sluchu v postiženém uchu. Kvůli nemožnosti mrkat se přidávají také bolesti oka a rozmazané vidění. Pokud se zanedbá léčba, může vir trvale poškodit zrak i sluch.

„Někteří moji fanoušci jsou frustrovaní a naštvaní proto, že jsem zrušil některé koncerty. Ale sami asi vidíte, že momentálně opravdu nejsem fyzicky schopný je zvládnout,“ omlouvá se.

„Budu teď hlavně odpočívat, rehabilitovat a cvičit obličejové svaly. Mělo by se to spravit, ale nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Budu se snažit dát do pořádku, abych se brzy vrátil ve stoprocentní formě a mohl dělat to, pro co jsem se narodil,“ dodal držitel dvou cen Grammy.

V komentářích u videa Biebera podpořily tisíce lidí včetně mnoha přátel z řad celebrit. Nechybí zprávy od zpěváka Justina Timberlakea, Lennyho Kravitze, syna fotbalisty Davida Beckama Romea, herce Patricka Schwarzeneggera či herečky Diane Keatonové, která s Bieberem nedávno natočila videoklip.

V březnu tohoto roku trpěla závažnými zdravotními problémy také manželka Biebera, modelka Hailey Bieberová (25). Kvůli krevní sraženině v mozku skončila v nemocnici s příznaky mrtvice. Ochrnula jí tehdy pravá strana obličeje a nemohla mluvit.