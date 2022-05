Bieber se zhroutil po zjištění, že manželství nevyřeší jeho problémy

„Pamatuji si, že když jsem se oženil, trochu jsem se emočně zhroutil. Myslel jsem si, že manželství vyřeší všechny mé problémy, ale nevyřešilo. Je to cesta,“ prohlásil Bieber.

V životě mu prý nejvíc pomohlo přijmout víru v Ježíše. „Vždy jsem velmi veřejně hovořil o své cestě víry a o tom, jak mi vztah s Ježíšem pomohl, abych na sebe nebyl tak tvrdý. Například jen myšlenka, že mi bylo odpuštěno a že mě provází touto cestou den za dnem, zatímco se každým dnem stávám lepším a lepším člověkem, a nemusím být na sebe příliš tvrdý,“ dodal.

Manželé museli řešit několik problémů. Naposledy modelčin nález na mozku. Hailey Bieberová v březnu letošního roku prodělala minimrtvici a určitou dobu měla kvůli krevní sraženině nedostatek kyslíku v mozku.

Justin Bieber a Hailey Bieberová na Met Gala (New York, 13. září 2021)

Není to ale jediná komplikace, které pár během svého krátkého manželství čelil. Loni Bieberová prozradila, že se kvůli manželské krizi často obracela na svou matku.

„Vzpomínám si, že jsem jí několikrát volala. Jednou, když jsme byli v Brooklynu, jsem jí volala, brečela jsem a říkala jsem si, že už nemůžu, že to nedokážu, pokud to takhle bude navždy,“ uvedla. „Jen si vzpomínám, že byla v telefonu úplně klidná a říkala: To přejde, budeš v pořádku, on bude zdravý a jsme tu pro tebe.“

I přesto byla ale odhodlaná se svým manželem zůstat. „Rozhodla jsem se a věděla jsem, že jsem toho člověka milovala už velmi dlouho a nebyl čas se toho vzdát. To bych mu prostě neudělala. Představte si, že někoho opustíte uprostřed potenciálně nejhoršího období jeho života. Nejsem takový typ člověka. Takže jsem to hodlala vydržet bez ohledu na to, jak to dopadne,“ řekla.

Zpěvák momentálně vyvažuje svůj osobní život s hudební kariérou. V rozhovoru pro Ebro prozradil, že pracuje na svém dalším albu. „Nemyslím si, že už máme nějaké datum, ale pracujeme na tom. Už je skoro hotové. Zní to opravdu dobře. Jsem z toho opravdu nadšený,“ dodal.