Cpu do sebe všechno, říká Jason Momoa o dietě před natáčením Aquamana

Momoa přiznal, že před natáčením „jedl všechno“ a kalorie nepočítal. „Prostě jsem do sebe cpal všechno a pak jsem tvrdě cvičil. Tvrdě cvičit, hodně jíst, prostě se s tím nemazat,“ řekl portálu E! News svůj recept na dokonalou postavu Aquamana. „Protože spaluji tolik kalorií, musím jíst všechno,“ dodal.

Natáčení je na fyzičku náročné. „Opravdu to nedělám kvůli vzhledu. Je to spíš proto, abych se nezranil. Mám oblek, který váží 40 kilo. Musím se v něm umět hýbat. Hodně to zatěžuje kolena. Takže to všechno děláte, abyste pak netrpěl bolestí,“ vysvětlil.

V době tvrdého tréninku také omezil konzumaci svého oblíbeného piva Guinness. Jednu sklenici denně si však dopřál. Heslem jeho trenéra je: výživa, rovnováha a požitek.

V rozhovoru pro časopis Men’s Health se Momoa svěřil, že podstoupil operaci kýly, kterou si namohl při natáčení filmu. I to se prý podepsalo na jeho postavě. Momoa totiž vysvětlit, že několik týdnů po zákroku nemohl dělat žádné cviky na břišní svaly a střed těla.