Momoa a Bonetová se rozešli po 17 letech soužití a pětiletém manželství

„Všichni jsme pocítili tlak a změny těchto transformačních časů… Revoluce se rozvíjí a naše rodina není výjimkou… cítíme a rosteme z nastávajících seismických posunů. A tak sdílíme zprávu o naší rodině, že se rozcházíme,“ začal herec příspěvek.

„Sdílíme to ne proto, že si myslíme, že je to zajímavá zpráva, ale proto, abychom mohli žít důstojně a poctivě. Láska mezi námi pokračuje a vyvíjí se způsobem, který si přeje být poznán a prožíván. Osvobozujeme se navzájem, abychom byli tím, kým se učíme být… Naše oddanost je neochvějná k posvátnému životu našich dětí. Učíme je, co je možné. Žít modlitbu. Ať převládne láska,“ dodali manželé.

Momoa a Bonetová spolu začali chodit v roce 2005 poté, co je seznámili společní přátelé v jazzovém klubu. O dva roky později se jim narodila dcera Lola, a v prosinci 2008 se narodil syn Nakoa-Wolf. Pár se vzal v roce 2017.

Lisa Bonetová, která se proslavila rolí v seriálu Cosby Show, má s exmanželem Lennym Kravitzem dceru Zoë (33), která je také herečkou. Bonetová a Kravitz se vzali v roce 1987 a rozvedli v roce 1993.

Jason Momoa má na svém kontě role v seriálech Pobřežní hlídka, Hvězdná brána: Atlantida, Hra o trůny, Frontier: V kůži nepřítele nebo ve filmech Liga spravedlnosti, Aquaman, Duna nebo Barbar Conan.