Salát není jídlo, chybí tam to uspokojení, říká milovnice fitness Pazderková

„Zatím se to daří udržovat,“ říká se spokojeným úsměvem o své figuře, díky níž se ve své kategorii žen nad 170 cm umístila naposledy na 6. místě. A v tréninku a posilování pokračuje stále dál.

„Cvičím ve fitku úplně standardní zvedání, prostě zvedám, co to dá,“ popisuje a zdráhá se Janu Krausovi jednoznačně odpovědět na otázku, kolik uzvedne. „Dohromady, když se to sečte, tak je to hodně kilogramů. Ale fitnesáků se musíte ptát, kolik zvedneš na bench, na deadlift nebo ve dřepu…“ Dohromady to dá prý třeba 500 kilogramů. „Na biceps umím třeba se šesti nebo i sedmi kily. Já zase nejsem tak silná, protože jsem začala pozdě,“ vysvětluje.

Součástí procesu je i správné stravování. Herečka prozradila, že nad jídlem hodně přemýšlí a že jí ráda všechno, ovšem v rozumném množství. Neuznává dělení na zdravé a nezdravé jídlo a například salát rozhodně nepovažuje za jídlo.

„Salát není jídlo! To si pojďme ujasnit. To je příloha. Já nechápu, jak někdo může přijít do restaurace a dá si třeba řecký salát, a tvrdí, jak se napucnul,“ rozohňuje se. „To je hovadina. Lže. Nemůžete se napucnout salátem. To uspokojení tam prostě není. My tomu s mojí sestrou říkáme suché a mokré jídlo. Suché jídlo je třeba salát a mokré jídlo třeba smažák. A jedině mokré jídlo vás zasytí,“ míní Pazderková.

V dětství prý byla hodně hubená a taky hodně zlobivá. „Já jsem se zdála, jakože jsem zlobivá, ale ve skutečnosti jsem měla samé jedničky až do doby, než udeřila puberta,“ prozrazuje.

„Já jsem se až do šesté třídy vůbec nemusela učit a šlo to samo. Ale dostávala jsem hodně poznámky, jako že si povídám se spolužáky během hodiny. Byla jsem taková mluvná, ale zároveň jsem nedělala žádné velké průšvihy, jenom jsem pak nechodila do školy nebo tak,“ dodává herečka, která se do povědomí diváků zapsala jako nezapomenutelná „blbá blondýna“ ze stand-up show Na stojáka.

Iva Pazderková coby „blbá blondýna“ v pořadu Comedy Club

„Pořád to funguje. Předevčírem jsme byli ve vyprodaném sále,“ libuje si s tím, že výhoda postavy blondýny je v tom, že jí chybí sebereflexe. „Je jí jedno, že je mi třiačtyřicet, ona jede dál,“ směje se Iva, která v současnosti hraje ve čtyřech divadlech a brzy jich prý bude dokonce pět.

„A je to fajn a mě to strašně uspokojuje, protože čím je člověk starší, tím méně chce být s těmi lidmi ta ‚jedna velká rodinaʻ, protože je to hodně vyčerpávající. A tím, že hraju v hodně divadlech, nestihnu si tvořit takové to zázemí,“ dodává.