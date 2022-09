Čermákův macek na odbyt moc nejde, říká o své klobáse Hynek Čermák

„Mám na zámku Kratochvíle stánek s klobásami a prodávám je. Herci v létě nemají moc práce, tak já dělám klobásy, točím pivo, uklízím. Co se tam namane. Je potřeba se na tom zámku o lidi postarat,“ překvapil herec v rozhovoru s moderátorem Honzou Dědkem s tím, že ve stánku prodává i svoji specialitu.

„Na Kratochvíli se letos prodával i Čermákův macek, to je klobása. Jmenuje se tak proto, že moje žena je Čermáková Macková. Ale ten se prodal málokdy, protože stál 66 korun. K těm cenám, které na Kratochvíli máme, to byla luxusní záležitost. Třeba párek v rohlíku je tam za patnáct,“ odrecitoval ceník svého kiosku Hynek Čermák.

Prozradil také, jak se stará o svoji ženu, herečku Veroniku Čermák Mackovou. „Peču chleba, každé ráno je hotovej. K tomu dělám snídani. Žena většinou dopoledne tančí a teprve potom jí. A k obědu normálně dělám nějakou vegetariánskou záležitost, protože žena nejí maso. Většinou zpracovávám cizrnu se salátem, občas upečeme rajče. A k večeři se spíš jdeme projít, to je zdravý,“ zmapoval jejich běžný den.

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková

Vypadá to, že jeho žena se s Hynkem má jako v bavlnce, pravdou ale také je, že ani on bez ní by se v některých běžných činnostech neobešel. „Na televizi se dívám, jen když je doma moje žena, protože já ji neumím pustit. Máme doma velkou krásnou televizi, ale když žena není doma, než bych z těch sedmi ovladačů zjistil, který patří k té televizi, radši koukám z okna nebo na tu vypnutou televizi, protože proti ní mám židli. Sedím u stolu, protože nemám rád křesla. I když teď už křeslo mám, protože mi žena řekla, že mě bolí záda z toho, jak celé dny sedím na tvrdé židli,“ vysvětlil Čermák.