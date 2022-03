Hynek Čermák promluvil o ženě, přátelství s Vítem Bártou i práci v nevěstinci

„Nemám to rozdělené, že bych byl horňák, nebo dolňák. Mě zajímá žena jako celek. Ani z dovolených nemám žádné fotky měst, krajinek a podobně. Fotím všude jen svou ženu, nejlépe v plavkách. Při focení je pro mě zkrátka žena zásadní objekt,“ říká Hynek Čermák v rozhovoru pro pořad o celebritách Život ve hvězdách.

„Ženy jsou pro chlapy vždycky múzami. Je to asi sice trochu freudistické vidění světa, ale já to tak mám a nestydím se za to. Jsem na to naopak dokonce pyšný,“ popisuje.

„Můj táta celý život maluje ženy, sestra dělala fotografii, také akty. Zkrátka to tak asi u mě vyšlo přirozeně,“ říká herec a fotograf, který nemá s nahotou problém ani ve chvíli, kdy jde o něj samotného.

„Myslím, že jsem společně s Jirkou Langmajerem jedním z nejvíce svlékaných českých herců. Beru to tak, že i nahota je kostým. Nevím, co na mě kdo vidí. Všem divákům se moc omlouvám,“ směje se Čermák. „Je pravda, že s nabídkou na nafocení mého aktu bych se asi hodně pral,“ dodává.

Herečka Veronika Čermák Macková

S mladší partnerkou, dnes již manželkou Veronikou Čermák Mackovou, známou divákům například ze seriálu Ulice, se poznali při natáčení filmu Gangster Ka: Afričan v roce 2015.

„Jsme už pátým rokem manželé. Seznámili jsme se ve chvíli, kdy jsem jí držel pistoli u hlavy. A řekl jsem si no, tuhle ženu si asi vezmu. A to jsem taky udělal. Nevím, co mě to napadlo. Jsem docela impulzivní. Když už se pro něco rozhodnu, tak většinou velice rychle,“ vysvětluje.

Kvůli mladé herečce odešel od matky své dcery a syna, herečky a scenáristky Daniely Choděrové (47). Tu si vzít odmítal s tím, že se na takový závazek necítí.

Během rozhovoru Hynek Čermák také prozradil, že jako dítě nebyl žádný svatoušek. „Byl jsem sígr, na základce jsem šermoval, měl jsem i dvojky z chování,“ říká herec, který na počátku 90. let založil bezpečnostní agenturu s Vítem Bártou. Ten se stal později ministrem.

„S Vítkem se vídáme dodneška. Sejdeme se občas třeba na chalupě. O bezpečnosti už nemluvíme. Vítek je naštěstí hodně sečtělý člověk, má hrozně rád divadlo a film. Takže máme svá témata, včetně fotografií žen. Bývá po mé manželce jedním z prvních lidí, kdo vidí mé nové fotky,“ popisuje.

Hynek Čermák pracoval v minulosti i jako bodyguard českých a zahraničních hvězd. Hlídal například herce Jana Rosáka, krátce dělal i vyhazovače v nevěstinci.

„Odnesl jsem si odtamtud zvláštní vztah k ženám. Ty, co tam pracovaly, byly velmi otevřené a povídaly si se mnou v podstatě o všem. Byly to většinou inteligentní dámy, které mi daly nahlédnout do ženské duše. Možná i dnes díky tomu fotím akty,“ dodává herec.