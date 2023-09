Kdo se mi nelíbil, ten letěl, vzpomíná na práci vyhazovače Hynek Čermák

„Dělal jsem dlouho osobního strážce i vyhazovače, ale už je to fakt dávno,“ vzpomínal Čermák na devadesátá léta v Show Jana Krause. „Legislativa byla taková na vodě, takže jsme si dělali, co jsme chtěli. Kdo se nám nelíbil, ten letěl a tečka,“ dodal.

Tato zkušenost byla pro jeho hereckou kariéru k nezaplacení. „Je fakt, že pro mě není problém zahrát parchanta, protože jsem jich v životě potkal hodně a znám tu jejich psychologii,“ doplňuje s tím, že jediná možnost, jak se vypořádat s parchantem, je být ještě větší parchant než on. „To je jediné, co na ně platí.“

Nyní patří Hynek Čermák mezi velice žádané a vytížené herce. Aby se prý nezbláznil, pomáhá mu jeho čas organizovat agentka, které naprosto důvěřuje. „Hlídá to, co já neumím vyřešit, kdy a kde mám být,“ přibližuje. „Agentka mě řídí na dálku, elektronicky. Já ráno vstanu a v mobilu mám napsáno, kam mám ráno jít a proč.“ Herectví je podle jeho slov „velice nezdravý sport“ s ohromným dopadem na psychiku, kterou je proto potřeba všemožně chránit.

V padesáti se také rozhodl, že chce mít víc volného času, a odešel z angažmá v Dejvickém divadle. „Já jsem po těch dvanácti letech v Dejvicích vlezl do Karlína a zjistil jsem, že v Karlíně jsou také lidi, kteří chtějí dělat dobře svoji práci za každou cenu, že jsou pořád připravení a že taky touží, aby na ně diváci koukali a aby se jim to líbilo. Tak jsem si řekl, aha, to mě nenapadlo,“ přiznal Čermák, který se nejdřív zdráhal roli, kterou proslavil Kevin Costner, přijmout.

„Když mi režisér Tonda Procházka tu roli nabídnul, tak jsem říkal: Tondo, to je nesmysl, to já už dávno neumím takovéto věci. A pak jsem se tam šel podívat, jak tam na jevišti jezdí ty vlaky a padají parašutisti, a je to obrovský sál, vejde se tam sto padesát herců… Myslel jsem, že to nezvládnu. No ale jsem tam,“ dodal.