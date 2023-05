Heidi Klumová vyvolala pozdvižení fotkami v prádle s dcerou

Klumová sama zveřejnila fotky s dcerou v prádle na svém Instagramu. Obvykle ji fanoušci zahrnují chválou za odhalené snímky, protože na prahu padesátky má tělo snů. Tentokrát se však pozastavili nad tím, že se do prádla svlékla i její vlastní dcera. Označili snímky za „divné“, psali, že by sami dceru takto nevystavovali nebo že by do prádla s matkou nešli. Modelka vyřešila příval kritiky jednoduše – vypnula na svém Instagramu komentáře.

První snímky s dcerou nafotila už na podzim a už tehdy si fanoušci nebrali servítky. Leni Klumová však řekla, že ji reakce nezajímají.

„Upřímně se nekoukám na reakce. Jsem šťastná za tu kampaň, užila jsem si skvělý den s mámou,“ komentovala to Leni. Matka je pro ni inspirací a nepřipadá jí nijak zvláštní, že jsou z nich najednou kolegyně.

„Rady, které mi dává, způsob, jakým pracuje, všechno o ní, mohla bych pokračovat dál a dál. Miluji focení se svou matkou,“ dodala mladá modelka, jejímž biologickým otcem je italský multimilionář Flavio Briatore a adoptivním otcem zpěvák Seal.