Devatenáctiletá dcera Heidi Klumové těší fanoušky sexy fotkami bez podprsenky

I když měří Leni Klumová jen 163 centimetrů, ve světě modelingu už je díky slavnému jménu, hezké tvářičce i výstavní postavě za hvězdu. Nafotila titulní strany nejprestižnějších módních magazínů a není snad ani jednoho dne, kdy by se o ní nepsalo.

Dcera Heidi Klumové oslavila před pár dny devatenácté narozeniny. Po kritice, která se na ni a její matku snesla poté, co nafotily společně kolekci spodního prádla, je tu další sexy módní kampaň.

Pro značku About You se Leni Klumová k velké radosti mnoha fanoušků nechala nafotit v průhledných mini šatech, pod kterými nemá podprsenku.

Modelka Leni Klumová v nové módní kampani pro značku About You (květen 2023)

Z kritiky si nic nedělá. „Upřímně? Nekoukám se na reakce,“ tvrdí Leni, pro které je její slavná matka velkou inspirací. „Rady, které mi dává, způsob, jakým pracuje... Mohla bych pokračovat dál a dál,“ říká mladá modelka.

Otcem Leni je italský byznysmen Flavio Briatore, v roce 2009 ji však adoptoval tehdejší modelčin partner, zpěvák Seal. Kromě starší dcery má Heidi Klumová také třináctiletou dceru Lou, šestnáctiletého syna Johana a sedmnáctiletého Henryho.

Mladá modelka Leni Olumi Klumová začala loni studovat v New Yorku na vysoké škole, zatímco její matka s manželem, muzikantem Tomem Kaulitzem známým ze skupiny Tokio Hotel, teď tráví spoustu času v Evropě. Heidi Klumová loni přiznala, že je posedlou matkou. Začne údajně šílet pokaždé, když jí její dcera nezvedne telefon.

„Je to šílené, když neodpovídá, už se mi honí hlavou: Kde je? Co dělá? Proč to nebere? Obavy začínají,“ přiznala modelka v talkshow moderátora Jamese Cordena a popsala, že není plně připravena smířit se s tím, že se její děti stávají samostatnými a nezávislými.

„Nejdříve mají auto a řídí, a to je pro mě těžké. Pak se stěhují po celé zemi, a to je ještě těžší,“ postěžovala si.