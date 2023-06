Nechutná prasata, nazývá Elle Fanningová producenty, kteří jí nedali roli

Role, pro níž nebyla šestnáctiletá dívka dost sexy, měla být podle Fanningové v rodinném filmu. „Nikdy jsem to neřekla, ale zkoušela jsem si roli v jednom filmu. Nedostala jsem ji. Myslím, že ho ani nenatočili, ale byla to road trip komedie o otci a dceři,“ popsala.

„Moji agenti se mi nejdřív ani neozvali, protože mi nechtěli říkat takové věci – ten filtrační systém je opravdu důležitý, nejspíš odfiltrovali mnohem víc škodlivých komentářů, ale tenhle se ke mně dostal,“ dodala.

Dnes už si z toho prý nic nedělá, ale servítky si nebere. „Je to nechutné. Teď se tomu už jen směju. Jsou to nechutná prasata!“

Nedávno zase přišla o velkou roli ve filmové franšíze kvůli nízkému počtu sledujících na Instagramu. „Možná to nebyl jenom tento důvod, ale to bylo všechno, co jsem slyšela,“ uvedla Fanningová, která hraje už od svých dvou let, kdy začala ve filmech jako představitelka mladší verze své starší sestry Dakoty.

První samostatnou roli dostala v komedii Bláznivá školka, když jí bylo pět let. Od té doby se objevila v mnoha filmech i seriálech a získala nominaci na cenu Emmy, dvě nominace na Zlatý glóbus a tři nominace na Cenu Sdružení filmových a televizních herců.

Momentálně se věnuje úspěšnému seriálu na platformě Hulu s názvem Veliká, jehož třetí série měla oficiální premiéru minulý měsíc.