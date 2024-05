Zakrývám se kvůli kamerám s vysokým rozlišením, říká Elizabeth Hurley

„Teď ze sebe ukazuji jen velmi malé kousky. Protože, víte, je zřejmé, že když jste starší, vaše pokožka už není tak dobrá,“ řekla herečka pro Times Radio.

„Přistihla jsem se, že se na veřejnosti docela hodně zakrývám, protože bohužel, víte, kamery jsou teď ve vysokém rozlišení a jsou opravdu nelichotivé,“ vysvětlila s tím, že je to znát i na různých akcích, kde si starší celebrity na červeném koberci víc zakrývají ruce i nohy, protože jejich kůže není dokonalá a na rozdíl od dřívějších záběrů kamer ty současné nic neskryjí.

„Ukazují jen trochu, protože je to velice nelichotivé. Bez ohledu na věk. Lidem se to nelíbí. A proč by mělo? Nikdo to nemá rád,“ řekla Eizabeth Hurley.

V pořadu Joa Lycetta prozradila, že pózy na červený koberec má léta nacvičené. „Je důležité, abyste se zahleděl do každé čočky kamery, aby každý měl obrázek, na kterém vypadáte nádherně,“ vysvětlila.

„Jeden velký fotograf mě naučil, když jsem začínala, že spousta lidí, když je fotí, má napětí v ústech. Musíte uvolnit rty a foukat. Protože díky tomu budou vypadat větší a sexy,“ dodala.

V amerických kinech už měl premiéru první film jejího syna Damiana Hurleyho Strictly Confidential, v němž natočila pod synovou taktovkou i lechtivou lesbickou scénu s o 30 let mladší kolegyní.

„Napsal to, režíroval a pak mě přesvědčil, abych v tom hrála. Točili jsme to v Karibiku,“ řekla Hurley.

Na natáčení takových scén v režii vlastního syna nevidí nic zvláštního. „Lidem se z toho zvedal žaludek. Ale ve skutečnosti to pro nás nebyl vůbec velký problém, jen jedna ze sedmi scén, které jsme toho dne natáčeli,“ dodala Elizabeth Hurley.