Děti půjdou na brigádu. Musí znát hodnotu peněz, plánuje Lela Vémola

Manželka zápasníka MMA Karlose Vémoly má postavu dobrou, byť pro to nic zvláštního nedělá. „Necvičím, protože na to nemám vůbec čas. Pracuji a mám taky na starost domácnost. K tomu dvě děti, takže každá matka mě asi pochopí. Ale jsem v neustálém pohybu a snažím se hledět na stravu. Věk zastavit nejde, i já už na sobě vidím, že se musím hlídat. Mým největším zlozvykem je čokoláda. Na druhou stranu si říkám, že člověk má být hlavně šťastný. Když je šťastný, je i zdravý, ono to spolu souvisí. Kdybych se měla nějak trýznit a trápit dietami, bylo by špatně i všechno to okolo,“ říká Lela Vémola.

Vémolovi spolu mají Rockyho a Lily. Inspirací k jejich jménům našli ve filmovém světě. „Rocky stále bere tatínkovi boxerky a říká, že jde cvičit. Přitom má dva a půl roku. Myslím, že z něho roste budoucí šampión,“ potvrdila Lela. „Dcera má čtyři a půl, baví ji zpívat, tancovat, je to živel. Vyzvednu ji ze školky a až do večera je plná energie. Nechápu, odkud ji bere. Naše děti jsou velmi živé.“

Po Lily toužila celý život. „Sledovala jsem kdysi seriál Krok za krokem a tam měli malou Lilinku. Od té doby jsem si říkala, že jestli se mi jednou narodí dcera, bude se jmenovat stejně,“ vysvětluje.

Děti vychovává Lela přísně. „Můj muž je rozmazluje, ale já mám tvrdší ruku. Měly by vědět, co dělají špatně a co ne. Ale snažím se je vychovávat v lásce, vysvětlovat, že se musí chovat k lidem slušně a už teď chápou i to, že mají jeden druhému pomáhat. To je krásné,“ pochvaluje si.

Drahými dárky se je snaží nezahrnovat. „Nevidím v tom žádný smysl, nechci aby byly moc rozmazlené. Toto není dobrá cesta. Děti by měly vědět, co má jakou cenu. Až budou ve věku středoškoláků, určitě bych chtěla, aby stejně jako kdysi já chodili na brigády. Po celou dobu jsem si při škole přivydělávala a jsem za to ráda. Naučilo mě to znát hodnotu peněz, což je v dnešní době důležité. Pracovala jsem v obchodech Terranova, Kenvelo, byla jsem aktivistkou politické strany… Dělala jsem i modelku, hostesku a promotérku. Vždycky jsem byla velmi pracovitá a zůstalo mi to doteď,“ říká.

Karlos Vémola a Lela Vémola na oslavě svých 35. narozenin (4. června 2024)

Kdysi se zhlédla v Pamele Andersonové. Teď jsou tady sestry Kardashianovy a další světoznámé ikony, ale Lela dobře ví, že nejvíc se cení originál. „Inspirace je spousta, nejlepší je brát si z každého rožku trošku, jak říkáme na Slovensku. Ale samozřejmě já jsem jedinečná, unikát. Jdu si trošku svojí cestou, a to jakou mě vidíte teď, je přesně ten styl, ve kterém jsem se našla. Líbí se mi,“ říká influencerka a modelka zároveň.

Zanedlouho z ní bude i podnikatelka, hodlá si otevřít kosmetický salon. „Studovala jsem vysokou školu sociálně zdravotní, ve škole mě to bavilo, i na praxi se mi extrémně líbilo, ale tím, že od svých třinácti let profesionálně fotím, měla jsem odjakživa sklon pracovat v beauty sektoru. Je to byznys, který tady bude pořád, protože ženy se vždycky budou chtít zkrášlovat. A já k němu patřím, je to to, co jsem chtěla dělat celý život,“ vysvětluje.

Kvůli svému muži, který má rád všechno předimenzované, podstoupila Lela zvětšení poprsí, úpravu rtů, zadečku a další zkrášlující zákroky. Nějakou dobu spolu žili v Londýně, kde má zápasník dítě z předchozího vztahu. Když se ale rozhodl vrátit domů, Lela ho bez rozmýšlení následovala. Na prvním místě jsou v jejím životě děti. Hned po nich zvířata. Manželé chovají krokodýly, obří želvy, žraloka, orla, divoké prase, mývala, papoušky...

„Všechny je máme zabezpečené tak, aby se nikomu nic nestalo. Děti učíme respektu ke zvířatům. Ví, kde jsou hranice a to je důležité,“ říká Lela Vémola a i když Karlos Vémola prohlásil, že by si rád pořídil ještě slona, jeho manželka doufá, že zvěřinec už rozšiřovat nebudou.