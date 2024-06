Vinnetou, Clouseau či Fantozzi. Stanislav Fišer nakonec o hlas přišel

Divadlo mu bylo dáno do vínku, už když se narodil, jeho maminka byla totiž členkou kočovné divadelní společnosti. Po válce nastoupil Stanislav Fišer jako elév do Pražského divadla pro mládež a odtud pak pokračoval do dalších pražských divadel. Nakonec ho do svého divadla přijal Jan Werich (†75).

Když se Divadlo ABC stalo součástí Městských divadel pražských, Fišer sem přešel a zůstal až do svého odchodu do penze v roce 1993. Sehrál tu na osmdesát postav, jeho doménou byly převážně role ve veseloherním repertoáru a v hudebních komediích. Velmi brzy se začal objevovat i v malých filmových úlohách, které už mu zůstaly.

Jeho zajímavý hlas neunikl dabingovým režisérům a Stanislav Fišer se stal jedním z nejobsazovanějších dabérů u nás. Svůj hlas propůjčil stovkám zahraničních herců, za všechny jmenujme třeba Petera Sellerse (†54) jako inspektora Clouseaua, Paola Villaggia (†84) jako účetního Fantozziho, Philipa Jacksona (75) jako vrchního inspektora Jappa z Poirota nebo Jeana Lefebvreho (†84) alias Pitiviera ze Sedmé roty. Namluvil také řadu animovaných postaviček, například papouška Zazu z Lvího krále a jeho hlasem v kinech mluvil i E.T. mimozemšťan.

Jeho životní dabingovou rolí byl však indiánský náčelník Vinnetou ve filmovém zpracování knih Karla Maye. Jen těžko bychom si dokázali představit jeho hereckého představitele Pierra Bricea (†86) bez hlasu Stanislava Fišera.

Chcete bít Vinnetoua?

Byl s ním nerozlučně spjatý, a Vinnetou mu jednou i dokonce zachránil život. „Stál jsem jednou v noci sám na stanici, když mě obstoupila parta mladíků s flaškou vodky. Jeden do mě strčil, snažili se mě vyprovokovat, obestoupili mě a čekali, co budu dělat. Věděl jsem, že neuteču, a tak jsem najednou zařval: Vy chcete mlátit Vinnetoua?“ vzpomínal.

„Celá ta parta na mě koukala jako na zjevení, promluvil jsem ještě jednou, a to už ten, co do mě strčil, řekl: To je fakt český Vinnetou. Ty jsi Fišer, viď? Těm ranám jsem neunikl, ale ty už byly přátelské,“ dodal Stanislav Fišer, který se s francouzským hercem Pierrem Bricem dokonce několikrát osobně setkal.

V roce 2004 však o svůj hlas zcela přišel. Bylo mu 72 let. Na krku si objevil bulku, diagnóza zněla rakovina hrtanu. Život mu lékaři sice zachránili, hlasivky nikoli. Pro herce a dabéra to byla fatální ztráta, se kterou se dlouho nemohl vyrovnat, a dokonce chtěl nadobro skoncovat se životem.

Už jenom němé role

Nakonec i tuto tragédii překonal a díky moderním technologiím mohl mluvit pomocí speciálního přístroje. A režiséři na něj nezapomněli, objevil se v několika němých rolích, které autoři napsali pouze pro něho. Stanislav Fišer zemřel 11. června 2022 ve věku devadesáti let.