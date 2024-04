Točit lesbické scény matky mi přišlo normální, říká Damian Hurley

„Musím říct, že mi to přišlo úplně normální. Nevím, co to o nás vypovídá. Ale spousta mých kamarádů, kteří mají také rodiče v oboru, říkají totéž, že co může druhým připadat zvláštní, to pro nás může být něco, co odjakživa patří k životu,“ vysvětluje Damian Hurley v rozhovoru pro Sunday Times.

K těmto scénám, které točil pro svůj režisérský debut s názvem Strictly Confidential, neměl ani potřebu zvát koordinátory intimity, tedy konzultanty pečující o psychologický komfort zúčastněných herců. Tvrdí, že při natáčení byli všichni v naprosté pohodě.

Elizabeth Hurley ve filmu svého syna Damiana Strictly Confidental.

„Vědomí, že za kamerou stojí někdo, komu na vás záleží, je uklidňující. Do scénáře mi dal věci, které běžně ve filmech nedělám, ale jeho přítomnost mi dodala pocit bezpečí a péče,“ vylíčila Elizabeth Hurley v rozhovoru pro Access Hollywood. „Spolupracovat v rámci rodiny je tedy vlastně celkem osvobozující, možná do toho půjdu znovu.“

Svého syna ohledně sexu poučovala již v útlém mládí s tím, že se jedná o něco krásného a přirozeného. Pouze mu zakázala sledovat filmy, kde je násilí. Pozornost na sebe přitom přitáhli už dříve, když herečka zveřejnila enormní množství svých fotek v plavkách i bez nich a následně uvedla, že fotografem byl celou dobu její syn.

Na reakce lidí, kterým to přišlo zvláštní, Damian Hurley odvětil, že pro ně je to pouze byznys. Svůj blízký vztah s matkou krom toho vnímá spíše jako sourozenecký, a to právě vzhledem k tomu, jak dobře si rozumějí. „Showbyznys je základní součástí celého mého života. Takže v našem případě o nic nejde. Ona fotí mě a já fotím ji,“ dodal.