Chceme manželství i děti, říká partnerka výtvarnice Elišky Podzimkové

Eliška Podzimková o práci a New Yorku

DÍKY KOMU JSEM KREATIVNÍ

Jako malá jsem snad denně něco tvořila s mamkou. Máma je v tomhle absolutní živel. A já jsem celá po ní. K Vánocům mi dala sady na linoryt a dřevoryt, takže mám zase v ruce dláto. Super.

Eliška Podzimková Pro tvorbu známé kreativní umělkyně je typická kombinace fotografií či videí s ilustracemi. Právě ty stály na začátku její kariéry, kterou naplno odstartovala v New Yorku. Spolupracovala mimo jiné s americkou verzí magazínu Vogue. U nás zaujala například knihou a výstavou Malý princ.

KDO MĚ PŘIVEDL DO NEW YORKU

Kdysi k nám domů přijela z New Yorku studentka Zoe. Hned jsme si padly do oka. Později jsem za ní vyrazila a město mě hodně oslovilo. Po návratu jsem do fotek z New Yorku dokreslovala ilustrace a díky Instagramu o sobě dávala vědět, až mi zpoza oceánu přišla nabídka na práci. Jenže mě čekala tvůrčí nesvoboda v kanceláři. A chyběli mi blízcí, k nimž jsem se předtím i kvůli vážné nemoci hodně přimkla.

KDE NEJRADĚJI PRACUJU

Zjistila jsem, že daleko víc udělám, když někam odjedu, protože doma pořád běhám po schůzkách. Brzy budeme mít s Julií společný ateliér na Letné.

CO MĚ TEĎ ZAMĚSTNÁVÁ

Dodělávám ilustrovanou mapu Adršpašských skal a pořád pracuju na projektu Plešouni, osvětovém seriálu pro onkologicky nemocné děti, jejich blízké a vlastně i širokou veřejnost. Zatím se nedaří získat peníze, a tak chystáme první epizodu, s níž se o to budeme pokoušet. V rámci Plešounů vzniká i aplikace, která bude pacientům sloužit k zábavnějšímu zaznamenávání různých důležitých věcí.

KDE CHCEME ŽÍT

Rády cestujeme, ale Česko milujeme. Klidně odjedeme i na několik měsíců, ale zase se vrátíme. Ale přesun přece jen chystáme. Chceme se vrátit na Letnou, tahle čtvrť v Praze je naše srdeční záležitost.

V ČEM MĚ JULIE ZMĚNILA

Jsem díky ní sociálně zdatnější. Chodit mezi lidi a bavit se není moje silná disciplína, takže jsem ráda, že mě Julie čas od času vytáhne a s někým seznámí.

KOLIK MÁM VINYLŮ

Desky nemám spočítané. Řekněme, že několik desítek. Nějaké ještě po tátovi, který je kdysi kupoval za bony od týpka v parku. Různě po světě navštěvujeme blešáky a kupujeme desky, často jen podle obalu. Někdy se hodně divíme, co nám začne hrát.

KDO SE STARÁ O DOMÁCNOST

Každá máme něco na starosti.

(Julie: O vaření se dělíme, ale v poslední době je spíš na Elišce, protože ji baví. Taky umí s vrtačkou a kladivem. Na mně je třeba prádlo.)

U pračky jsem typický chlap. Nedokážu prádlo rozdělit podle barev.

(Julie se směje: A jak Eliška stárne, začíná jí vadit bordel.)

Julie Soffer o seznámení a studiu

JAK JSME SE POZNALY

Eliška dorazila na oslavu narozenin svého kamaráda, se kterým jsem chodila. Pak chvíli nic, potom vyvinula jistou iniciativu a asi po měsíci jsme se daly dohromady.

Julie Soffer Eliška Podzimková a Julie Soffer Studuje produkci na FAMU a intenzivně se věnuje svému prvnímu mimoškolnímu filmovému projektu. Původně zvažovala, že se přihlásí na DAMU, ale i kvůli rolím, které v minulost dostala, si záměr rozmyslela. S Eliškou tvoří pár přes osm let. Žijí v Praze.

V ČEM SE LIŠÍME

Zatímco já jsem pohodář, Eliška docela cholerik. Taky dokážu bouchnout, ale ona se vyloženě vzteká.

(Eliška: A Julie si ze mě dělá legraci.)

Eliška si rychle všechno uvědomí a začne se smát taky. A ještě jedna věc: jsem mistr světa v prokrastinaci, Eliška chce mít všechno hotové co nejdřív.

V CO OBĚ DOUFÁME

Že jednou budeme mít absolutně stejná práva jako většinová společnost. Jsme rodinné typy a chceme manželství i děti. Dřív jsem chodila s kluky a vím, že láska je pořád stejná. Tak proč nemůžou být stejná i práva? Štve nás, že jsme politické téma a jak hodně se o nás mluví, protože pak se jenom všechno obrací proti nám.

CO SPOLEČNĚ PŘIPRAVUJEME

Zamilovaly jsme se do Tanzanie, kde už jsme byly asi čtyřikrát a mezi místními si našly kamarády.

(Eliška: Je nám tam dobře, i když je tam homosexualita zakázaná.)

Řekly jsme si, že naše zážitky předáme dál, chystáme knihu a výstavu.

PROČ JSEM NEŠLA NA DAMU

Když jsem se asi v sedmi letech přestěhovala s rodinou do Prahy, začala jsem hrát v divadle na Židovské obci. Režiséři projektů s židovskou tematikou si chodili vybírat herce. Díky tomu jsem si zahrála židovské děvče ve třech dokufilmech. Bavilo mě to, ale i kvůli svým rolím jsem se bála, že bych se hodila jen na Židovky, Arabky nebo Romky.

MŮJ VELKÝ ZÁŽITEK

Mojí první hereckou zkušeností byl snímek Inspirace dobrem, který líčí záchranu dětí Nicholasem Wintonem. Setkala jsem se jak s lidmi, které zachránil před nacisty, tak s ním. Šlo o natolik emotivní okamžiky, že si je pamatuju, i když mi bylo teprve deset.

NA ČEM PRÁVĚ PRACUJU

Točíme s kolegy takzvané testy k chystanému celovečernímu filmu. Jde o kombinaci animace a hrané části, takže testy slouží jako jakási zkouška, protože jde o docela netradiční způsob. Kombinuju funkci producenta a výkonného producenta.

O MĚ JEŠTĚ LÁKÁ

Představa, že se věnuju jen produkci, mě možná trochu děsí, protože v jednom kuse řešíte peníze, máte zodpovědnost a dost se stresujete. Našla jsem zálibu v masírování, chci si udělat kurz. Kdo ví, třeba jednou budu masérka a na film půjdu jen do kina.