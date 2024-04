Jeho prastrýc založil Primeros, teď Nicholas Lowry provází Identitou

V Identitě se Nicholas Lowry, známý americký dražitel a vůdčí osobnost newyorské Swann Auction Galleries, zároveň vrací do země svých předků.

Jeho prastrýc založil v Praze ještě před první světovou válkou rodinnou gumárenskou firmu Primeros, známou pro nejstarší registrovanou značku kondomů v Evropě, posléze musela Lowryho rodina prchnout před nacismem.

V New Yorku patří Nicholas Lowry ke třetí generaci rodiny antikvářů, je prezidentem druhé největší aukční síně, v níž mimo jiné spravuje oddělení historických plakátů, na něž se specializuje od dob svých studií.

Počátkem 90. let žil v Praze, odkud přispíval do prvních středoevropských anglicky psaných novin Prognosis a působil jako moderátor na Radiu 1. Právě tehdy začala jeho vášeň pro sbírání československých historických plakátů, jako kurátor pak stál u řady jejich výstav v Evropě i ve Státech.

„Ve své naivitě jsem si myslel, že budu jako moderátor Identity sdílet vše, co miluji na české vizuální kultuře, s lidmi, kteří o tom tolik nevědí. Ke své radosti jsem se při natáčení dozvěděl tolik, že moje osobní česká identita vzrostla ještě více,“ přiznal Lowry.

Projekt režisérky Kateřiny Mikulcové je určený tuzemským i zahraničním divákům. Pohledem amerického odborníka představí grafický design jako okno do české historie, povahy a národního příběhu. Mapuje významné zdejší značky jako Baťa či Pilsner Urquell, přes New York se dostane do Prahy, Brna, Litomyšle, Zlína či Plzně.

Prozkoumá například dílo Ladislava Sutnara, Alfonse Muchy, Josefa Váchala i současných tvůrců, dále tuzemskou knižní tvorbu, grafickou podobu bankovek, typografii či orientační systémy. Vydá se za estetikou vinných etiket Moravy nebo na trampský výlet po značených trasách Klubu českých turistů.

Film je součástí rozsáhlého projektu Identita, který zahrnuje také televizní cyklus v ČT, připravovanou výstavu a výpravnou monografii. Celovečerní Identita zamíří do českých kin v říjnu, k vidění bude i v zahraničí.