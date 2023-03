Doktor Vševěd se opět utká se soutěžícím, který ho už jednou porazil

Co diváky čeká v Superlovu?

Je to úplně nová soutěž. My lovci budeme společně soutěžit vždy proti jednomu člověku. Bude to nová výzva. Budeme muset pracovat spolu, budeme v novém studiu, nové dekoraci, před publikem, za jiných podmínek, pod jiným časovým tlakem. Bude to stát za to.

Jak jste se na Superlov připravovali?

Potřebovali jsme se secvičit, abychom fungovali jako jeden tým. Abychom věděli, kdo má ve správnou dobu zmáčknout tlačítko. Kdo je jak dobrý, v jakém oboru. Abych věděl, že nemám Dáše kecat do rostlinek a oni mi nechali historii. Je to víc o spolupráci. Ale jako tým fungujeme už vlastně dlouho. Byli jsme spolu na dovolené. Navzájem si vyhovujeme.

Co se vám na Superlovu líbí?

To napětí. Do posledního okamžiku nevíte, jak to dopadne. Může se stát, že soutěžící bude poměrně slabý a najednou se rozjede a dožene nás. Nebo naopak. Superlov je určitě bojovnější než Na lovu. Mnohem méně rozhodují naše individuální znalosti a je to víc o soutěžících.

Kde se cítíte lépe – sám za sebe v Na lovu, anebo v partě v Superlovu?

Na Superlovu je paráda, že jsme tu společně a jsme i super parta. Strašně nás to všechny baví. Ale já jsem trošku sólista. Já si v Na lovu hraju a to mě taky baví.

Vás se soutěžící nejčastěji bojí. Jaká je vaše slabina?

Nejsem silný v technických věcech. Ani oblast medicíny a biologie mi není úplně vlastní. To je ale výhoda Superlovu. Kde nejsem silný já, je někdo jiný.

Neberete ostatním lovcům všechny otázky?

Nejrychlejší z nás je Kalkulátor, ten nejrychleji mačká a tím pádem i odpovídá. Obecně je ale úplně jedno, kdo odpovídá. Každý z nás může to vítězství uhrát.

Vy jste pro mnohé možná nečekaně zběhlý i v informacích ze showbyznysu. Kde tyto informace získáváte?

Každý den čtu papírové noviny. Od začátku až do konce, včetně kulturních a společenských rubrik.

V Superlovu je živé publikum, neruší vás to?

Je to v pohodě. Já jsem zvyklý přednášet pro veřejnost. Na moje přednášky chodí běžně sto padesát, dvě stě lidí, takže mě to neruší. Diváci navíc fandí, je to fajn.