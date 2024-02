Motorkáři na nás koukají jako na totální blázny, říká vespista Matásek

David Matásek spoléhá na „přemisťovadlo“ po městě, je totiž nadšený vespista, o kterém se ví, že nakazil láskou ke skútrům kdekoho z divadla. Někteří si dokonce do svých motozačátků pořídili Vespu přímo od něho. Ne že by byl dealer nějaké značky, ale občas se zhlédne v novém modelu a ten, který se v ten moment stane v jeho stáji nadbytečným, pošle prostě dál.

Herci, který občas vytáhne také motorku, je každodenním věrným společníkem skútr. Na něm se kdysi vydal i na svůj první Motosalon. „Poprvé to bylo asi před deseti lety v Praze. Přijel jsem tam na svém nejstarším stroji, což je vespa z roku 1963. Je to pro mě důležitý ročník, narodil jsem se stejně jako moje malá ‚Vespička‘, která je takovým klenotem v mé sbírce,“ prozradil fanda italských strojů.

David Matásek a Vladimír Polívka

Zda David Matásek a Vladimír Polívka dorazí na svých strojích na motorkářský svátek do Brna, zatím neprozradili. Je to pro ně ale otevření motorkářské sezony podle jejich gusta. A jestli si myslíte, že jet na skútru z Prahy do Brna je nesmysl, tak David Matásek vám to vyvrátí. Před léty se dal dohromady s partičkou obdobných nadšenců a dnes společně brázdí nejen domovinou, ale vydávají se i do míst, kam někteří raději létají.

„Začali jsme jezdit na výlety nejdřív po okolí Prahy, na Karlštejn. Potom jsme zkusili i Vysočinu a najednou někoho napadlo, že musíme jet do Itálie na sraz. Jednoho dne jsme to prostě udělali a já jsem tomu úplně propadl. Dnes na nás motorkáři koukají jako na totální blázny, když se plahočíme do kopců přes Alpy, ale ono to má něco do sebe. Je čas se kochat,“ popsal své výlety Matásek.

Sbalí vždy jen pár nejnutnějších věcí, hlavně „nepromoky“, a vyrazí vstříc dobrodružství. Téměř pokaždé, když se vrací z italského Terstu, tak prší, ale ani opakovaná nepřízeň počasí ho nikdy neodradila od křižáckých výprav, jak parta nadšenců své výlety nazývá.

David Matásek navíc svou vášní inspiroval i kolegu ze seriálu Polda. „Papíry mám až od loňského léta,“ prozradil Vladimír Polívka a svoji první vysněnou motorku předvedl v plné kráse při focení vizuálu. „Ladil jsem ji už rok dopředu, je to skvělý custom postavený z Hondy Shadow velice nadaným kamarádem z Blackoutdesignu.“

Polívka přiznal, že i on má za sebou období, kdy měl jen skútry. Jednoho dne mu ale David Matásek přivezl ukázat svého Triumpha, a ten se mu tak líbil, že si řekl, že je na čase si také pořídit pořádnou mašinu.