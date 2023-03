Zkušenost mi velí nebrat práci se zvířaty a s dětmi, říká David Matásek

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Dvacet let je David Matásek členem Činohry Národního divadla. Přesto při zkoušení inscenace Rej zakusil, jaké to je, vrátit se zpátky do školních škamen. „Ten syndrom „tejranýho herce“ nás semkl a byla to opravdu zajímavá práce,“ popisuje Matásek přípravu představení.