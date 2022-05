Také se zakulacuji, vtipkuje nastávající tatínek Gránský

Spousta lidí si pořizuje děti až po třicítce. Vy jste se pro ně rozhodli na dnešní poměry v docela mladém věku. Předcházely tomu dlouhé rozmluvy?

David: Mně třicet už je, takže to dítě přesně ve třiceti mít budu. Ale dlouhé rozmluvy ani nebyly. Tím, že to byl plán, tak nás to nějak nepřekvapilo. Naopak to je vymodlené, protože nějakou dobu byl trošku problém, nebo jak to mám nazvat. Takže jsme rádi a těšíme se i ve třiceti.

Nikola: Já se taky těším. Mně teda třicet ještě není, čeká mně to až za dva roky, pokud dobře počítám. Ale myslím si, že je to úplně ideální a optimální věk.

Co těhotenské chutě? Musí David lítat pro vše, na co si vzpomenete?

Nikola: Teď jsem zrovna byla uražená dvakrát za sebou, že na mě zapomněl s melounem. Jinak specifické chutě úplně nemám. Chutě jsou větší, takže mám pořád velký hlad, ale že bych si dávala kyselou okurku se šlehačkou, tak to ne.

David: Mně se líbí, jak říká, že jsem jí dvakrát nepřinesl meloun. Ale to, že jsem ho nakonec přinesl, to už nezmíní.

Nikola: To je pravda, no. Předevčírem.

David: Taky je pravda, že specifické chutě ani moc ne. Ale těch třináct zmrzlin denně znamená, že jsou chutě na sladké. Pojďme si to přiznat.

Nikola: To je pravda, ale žádné divné kombinace nejsou.

David: A já to dodržuji všechno s ní, takže se taky zakulacuju.

Nikola Madunická a David Gránský při rozhovoru pro iDNES.cz (3. května 2022)

Co diskuse ohledně jména? Nechali jste si prozradit pohlaví, abyste věděli? Nebo máte klučičí i holčičí varianty?

David: Jména byla trošku problém, protože jsme pro jedno pohlaví vůbec neměli. Pak jsme dostávali rady od příbuzných. To byla všechno docela extravagantní a zvláštní jména, protože každý chce být originální. My pohlaví teda víme, ale necháváme si to ještě pro sebe. Ne z nějakého zvlášť důležitého důvodu, jenom nám to přijde jako hezké, malé, poslední tajemství, které máme jenom my dva spolu.

Jaké by mělo být to jméno – mezinárodní, nebo ryze české?

David: No? Tak! Tři, dva, jedna, teď…

Nikola: Já nevím, co chceš říct. (smích)

David: Ryze české, nebo mezinárodní?

Nikola: Já jsem chtěla ryze české, a nakonec je mezinárodní. Ale shodli jsme se na tom úplně, takže z ryze českého se vyklubalo velmi podobné mezinárodní.

David: Vychází mezinárodní z českého, i když to asi není úplně ryze české. Ale nechme se všichni překvapit, co z toho vznikne.

Nikola: Nechci nikdy říct, co to bude. Jsem se do toho úplně zamotala! (smích)

David: Já taky právě! Radši hlásím dopředu, nechme to být, bude to mezinárodní jméno.

David Gránský a jeho manželka Nikola (1. března 2022)

Chodí s vámi David na těhotenská cvičení a dohlíží na to, jestli správně dýcháte?

David: Zeptejte se spíš, jestli Niky dochází na nějaká těhotenská cvičení.

Nikola: Na žádná těhotenská cvičení nedocházím. Dokonce jsem i úplně přestala s cvičením, takže jsem o to víc začala nabírat.

David: Nedocházíš a je otázka, jestli bys měla.

Nikola: Asi jo. Všechny holky, které chodí na cvičení, obdivuji. Nějak jsem na to nenašla čas, protože chodím téměř každý den do práce a pak se vracím domů úplně vyřízená.

David: Je pravda, že v tomto měsíci už ženy bývají na mateřské. Niky ale jede do poslední chvíle. Je majitelkou oční ordinace a optiky, takže si je svým pánem a usoudila, že nejlepší je tam ještě setrvat a starat se o podnik. Viď?

Nikola: Zrovna včera jsem si ale říkala, že bych se nad dýcháním měla zamyslet, že je dost důležité. Ale myslím, že ženské tělo je úžasné a nějakým způsobem se to zvládne. Takže si musím věřit.

Koukáte na tematické filmy pro těhotné? Třeba na trilogii Kdopak to mluví?

David: (smích) Náctileté maminky, nebo ten pořad, který teď nechceš vůbec vidět, ani reklamu. Jak se jmenuje? Ten o porodech…

Nikola: Malé lásky!

David: Tak to teď vůbec nesmí proběhnout v televizi. Ona říká: ‚To vůbec nechci vidět! Mám z toho hrozný strach, tam to vypadá úplně dramaticky.‘ A tím, jak je to poprvé, tak vůbec neví, co může čekat. Takže takovýmto pořadům se teď naopak Niky snaží vyhýbat.

Nikola: Ale měla jsem teď večer, kdy David nebyl doma, a pustila jsem si rovnou tři díly. Sama se sebou. Tak jsem si tam poseděla, pobrečela a šla jsem spokojeně spát.

David: Jo, takže problém je ve mně? Že nechceš, abych na to koukal s tebou?

Nikola: Nevím. No asi ne člověče.

David: Takže sama si na to koukáš a se mnou máš prostě problém? Dobře. Pojďme dál. (smích)

Davide, budete u porodu?

David: Samozřejmě bych chtěl, ale na mě úplně nezáleží. Záleží na tom, jestli Niky bude chtít, abych tam byl. Doteď chtěla, ale nyní vidím poprvé nějaké pochybnosti. Celkově tento rozhovor se podle mě nese v duchu nějaké nedůvěry z její strany ke mně.

Nikola: Ne, vůbec! Já bych moc chtěla, aby David byl u porodu. Ale tou dobou točí v Bratislavě, takže doufám, že to stihne. Že zvládne dorazit a klapne nám to.

David: Točíme Česko Slovensko má talent a jsem na tři týdny v Bratislavě. Zrovna v termínu porodu. Ale produkce mi slíbila, že mi samozřejmě vyjdou vstříc a že se mě pokusí dopravit na čas. Zatím mám v den termínu volno, ale ten je jen orientační. Nikdo si nechce připustit, že to může být klidně i jiný den. Tak budeme doufat, že to ten den bude a že to malé počká, než se vrátím z Bratislavy.