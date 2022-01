Gránský bude poprvé tátou. Kdysi jsem se styděl, že jsem z Česka, vzpomíná

„Hráč číslo 3 vstoupil do hry. OČEKÁVÁME… (že se brzo nevyspíme), napsal David Gránský na Instagram k fotografiím, na kterých je s těhotnou manželkou.

Nikola Gránská a David Gránský jsou spolu dvanáctým rokem, vzali se v létě 2019. Začátkem minulého roku herec v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že dítě je v plánu po svatební cestě, kdy nechají manželé věcem volný průběh.

Gránský se nedávno svěřil, že jako malý kluk trávil kvůli práci jeho otce pět let v Irsku. Zvykl si tam tak, že se dokonce trochu styděl za to, že pochází z Česka.

„Žil jsem tam od sedmi do dvanácti let, táta tam dostal pracovní nabídku původně na dva měsíce a nakonec se ukázalo, že je to práce na pět let. Chodil jsem tam do školy, měl jsem tam první lásky, bydleli jsme tam, mluvil jsem víc anglicky než česky,“ prozradil David Gránský v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Nechtěl jsem, aby na mě máma, když mě vyzvedávala ze školy, mluvila česky. Styděl jsem se, že jsem z Česka, protože už si mysleli, že jsem Ir. Byl jsem tam velmi spokojený,“ dodal s tím, že návrat do Česka pro něj nebyl jednoduchý.

„Bylo to těžké. Musel jsem jít o rok níž do školy. Dohnat český dějepis a zeměpis. Angličtinářky mě nesnášely. Moc mi nerozuměly a říkaly nesmysly. Já je opravoval. Ale nějak jsme to zvládli. I maturitu mám.“

Herec se rozpovídal také o manželství. Optičku Nikolu Madunickou si vzal před dva a půl rokem. „Je to moje kotva. Já jsem bohém, je fajn mít doma člověka, který má všech pět pohromadě,“ popsal manželku, která má pod kontrolou také jeho diář a stará se mu o termíny, protože je zodpovědná.

Gránský dal na radu Ondřeje Gregora Brzobohatého, kterému se před lety svěřil, že diář moc nezvládá. „Řekl jsem mu, že se bojím, že na něco zapomenu nebo si dám dvě povinnosti na stejný čas a že je jen otázka času, kdy se to pokazí. Ondra mi doporučil, abych si na to někoho našel. Když jsem zjistil, na kolik by taková paní nebo pán na správu diáře přišli, moje žena řekla, že se o to radši bude starat sama a za ušetřené peníze pak někam pojedeme na dovolenou,“ vysvětlil herec s tím, že pod ženinou kontrolou je šťastný.