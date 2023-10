Ztrácí radost ze života, říká scenárista o Willisovi trpícím demencí

Kvůli postupující demenci Bruce Willis podle svého přítele ztrácí radost ze života a nejen to. „Myslím, že první ze tří minut věděl, kdo jsem. Moc nemluví. Býval vášnivým čtenářem, nechtěl, aby to někdo věděl, a teď nečte. Všechny tyto jazykové dovednosti už nemá, a přesto je stále Brucem. Když jste s ním, víte, že je to Bruce, a jste vděční, že tam je, ale radost ze života je pryč,“ cituje web Page Six Glena Carona.

Scenárista se snažil navštívit Willise každý měsíc od chvíle, kdy začal jeho boj s afázií a později frontotemporální demencí. Ne vždy mu to ovšem vyšlo. „Ale snažím se a mluvím s ním a jeho ženou, mám dobrý vztah s jeho třemi staršími dětmi. Velmi jsem se snažil zůstat v jeho životě,“ prohlásil.

„Na jeho nemoci je ohromující, že pokud jste někdy trávili čas s Brucem Willisem, víte, že nikdo neměl větší radost ze života než on. Prostě zbožňoval každé ráno se vzbudit a snažil se žít naplno. Ale nyní žije, jako by viděl život přes síť na dveře,“ dodal Glen Caron.

O Bruce Willise se stará jeho druhá manželka Emma Hemingová (45), se kterou má své dvě mladší dcery Mabel (11) a Evelyn (9). „Zjistila jsem, že demence je těžká. Je to těžké pro člověka, kterému byla diagnostikována, je to těžké i pro rodinu. A to se neliší ani v případě Bruce, mě a našich dcer. Když se řekne, že je to rodinná nemoc, tak to tak opravdu je,“ prohlásila nedávno Hemingová se slzami v očích s tím, že rodina prožívá zármutek, ale i radosti.

Herec má také tři dospělé dcery Rumer (35), Scout (32) a Tallulah (29) s exmanželkou Demi Moore (60), která skvěle vychází s Willisem i jeho novou rodinou.