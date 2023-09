Těžko říct, jestli si svou diagnózu vůbec uvědomuje, říká manželka Bruce Willise

„Zjistila jsem, že demence je těžká. Je to těžké pro člověka, kterému byla diagnostikována, je to těžké i pro rodinu. A to se neliší ani v případě Bruce, mě a našich dcer. Když se řekne, že je to rodinná nemoc, tak to tak opravdu je,“ prohlásila Hemingová se slzami v očích s tím, že rodina prožívá zármutek, ale i radosti.

S Willisem má Hemingová dvě dcery – jedenáctiletou Mabel a devítiletou Evelyn. Hollywoodský herec má z manželství s Demi Mooreovou ještě dospělé dcery Rumer, Scout a Tallulah.

„Nejdůležitější bylo, že jsme dcerám mohli říct, co je to za nemoc, vysvětlit, co to je. Když víte, co je to za nemoc z lékařského hlediska, dává to tak nějak všechno smysl. Takže bylo důležité, abychom dali světu vědět, co to je, protože nechci, aby s diagnózou jejich táty nebo s jakoukoli formou demence bylo spojeno nějaké stigma nebo stud,“ tvrdila dále Hemingová v rozhovoru s moderátorkou Hodou Kotbovou.

Na její otázku, zda si Bruce svou chorobu uvědomuje, Emma odpověděla: „Těžko říct.“

Dozvědět se tak krutou diagnózu bylo pro ni těžké, ale zároveň pocítila velkou úlevu. „Bylo to požehnání i prokletí. Víte, konečně pochopíte, co se děje, a můžete to přijmout. Není to pak méně bolestné, ale už jen vědět, co se s Brucem děje, to učinilo trochu snazší,“ dodala.

„V našich životech se děje tolik krásných věcí. Je pro mě opravdu důležité vzhlédnout od zármutku a smutku, abych viděla, co se kolem nás děje,“ řekla manželka Bruce Willise s tím, že její muž jim stále dává lásku a učí je odolnosti a dcery učí jeho nemoc péči a posouvá je dál.