Herec Billy Gardell zhubl během jednoho roku přes 68 kilo. I kvůli synovi

Papparazzi zastihli Billyho Gardella v ulicích Los Angeles oblečeného ve sportovním stylu. V mikině, teplácích a s taškou přes rameno fotografům v dobré náladě mával a rozdával úsměvy. Potvrdil také, že od té doby, co výrazně zhubl, se snaží si nadále udržovat postavu.

„Udržuji si něco málo přes devadesát kilo, snažím se zkrátka už nepřekročit stovku,“ prohlásil herec v rozhovoru pro Entertainment Tonight, který se odehrál během natáčení další řady zmíněného sitcomu. „Starat se o sebe je extrémně důležité a já mám pocit, že už to konečně zvládám,“ řekl.

Gardell od dubna roku 2022 zhubl díky bandáži žaludku mimo jiné podle svých slov proto, aby tak snížil svou rizikovost v případě onemocnění covidem-19. Od té doby prý usilovně pracuje na tom, aby si udržel zdravé stravování.

„Myslím, že je potřeba se jednoho dne podívat pravdě do očí. Stoupnout si před zrcadlo a říct sám sobě – hele, asi se o tebe začnu starat. Dřív jsem to popravdě moc nepobíral a neřešil. Ale věřím, že jakmile to člověk jednou pochopí, tak už to nikdy chápat nepřestane. A platí to ve všem,“ říká.

Billy Gardell (duben 2022)

Jeden čas vážil až 170 kilogramů a tak pro něj úbytek hmotnosti znamenal mnohá velmi významná zlepšení v oblasti zdraví. Přestal například trpět cukrovkou druhého typu, zklidnil se mu i srdeční tep a snížil kdysi dost vysoký tlak. Největší motivací podle herce bylo to, že chtěl dát dobrý příklad svému synovi.

„Když je vám najednou padesát let, začnete si to počítat. Pokud budete žít ještě pětadvacet let, umřete v době, kdy synovi bude čtyřicet. A já tu pro něj chci být i nadále, víte? Ve spoustě věcí jsem mu dával dobrý příklad, ale co se týká zdraví, tak bohužel moc ne. Je jedno, kolik je vám let. Pokud se k něčemu odhodláte, byť jen tak den po dni, dokážete změnit cokoliv. Zhubl jsem 68 kilo,“ dodal Gardell.

VIDEO: Herec Billy Gardell zhubl 68 kilogramů: