Odpouštět je lidské, říká Aneta Vignerová o vztahu s Petrem Kolečkem

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jste hlavní hvězdou přehlídky módní návrhářky Zuzany Lešák Černé. S jakou zodpovědností chodíte takové přehlídky? Předchází tomu třeba zdravější stravování a fitness příprava?

To určitě ne. Ale dávka nervozity je velká, protože je to zodpovědnost za to, aby to člověk odprezentoval hezky. Prezentujete něčí modely a chcete, aby by si je potom lidé koupili, aby se to líbilo. Takže ta nervozita a pocit zodpovědnosti je vždycky při takových přehlídkách velký.

Co pro vás s manželem Petrem Kolečkem znamená filmový festival Karlovy Vary?

Tak pro Petra je to určitě o filmech, pro mě jsou to naopak právě věci, které jsou doprovodným programem k těm filmovým. Kulturní záležitosti, jako jsou právě například módní přehlídky. Každoročně tu nějakou mám. Není to tak, že bych si tady vyšla na kolonádu, sedla si někam v krásných šatech a čekala, že mě nějaký paparazzi vyfotí. Kdyby to nebylo pracovní, nebyla bych tu. Tentokrát zas doprovázím Petra, který má tady tiskovou konferenci k druhé řadě seriálu Osada. To bylo velmi milé, bylo hezké, jak velké publikum se přišlo podívat. Je hrozně důležité, že lidi kultura stále zajímá.

Která česká herečka má podle vás styl?

Třeba teď jsem viděla Ivanu Chýlkovou. To je prostě nádherná žena s grácií a je vždycky výborně oblečená, moc jí to sluší.

Aneta Vignerová na módní přehlídce Zuzany Lešák Černé (Karlovy Vary, 2. července 2023)

Jak se srovnáváte v hlavě s tím, když váš osobní život začne být někdy „meméčkama“? Meme, to jsou takové ty vtipný obrázky, koláže, komiksy co si někdy střílejí z vašeho vztahu…

Člověk se nad tím asi někdy zasměje, co s tím máš jako dělat? Když je to dobrý, jak se tomu člověk zasměje. Jinak to asi neřeší.

Máte ráda, černý, drsnější a nekorektní humor?

Určitě taky, podle nálady.

Profiltrovali se kolem vás lidi v souvislosti s tím zemětřesením ve vašem životě?

Vůbec ne. Mně se profiltrovali lidi možná tak na Instagramu. Ale to je sociální platforma a nejsou to lidi, který se mnou žijí. Lidi, co se mnou žijí, se určitě neprofiltrovali. To je opravdu něco, co je stálé.

Jakou máte momentálně vizi co se týká vašeho života?

Chci se hlavně věnovat synovi a rodině. Modeling mě stále baví, mám pořád nové nabídky na různé kosmetické přípravky a podobně. Myslím, že určitě není pravidlo, že s modelingem se v nějakém věku končí a měl by se pověsit na hřebíček. Každá žena potřebuje inspiraci. Mě to baví čím dál víc.

Řekla byste o sobě, že jste sama sebe překvapila tím, že dovedete odpouštět?

Já si myslím, že odpouštět je lidské. Záleží, v jaké lince a jak si to člověk nastaví.

Co váš ještě čeká v Karlových Varech kromě módní přehlídky?

Chtěli bychom se jít podívat na nějaký film. Máme tu také naplánovanou večeři s přáteli Petra, které mám velmi ráda, takže je to tu vše v takové pěkné atmosféře.

Které herce platonicky milujete?

Mně se vždycky strašně herecky líbili Karel Roden a Ivan Trojan. Teď se mi líbí Štěpán Kozub, ten mi přijde hrozně vtipnej. Je jich spousta, také například pan Donutil. Nejde o lásku a přitažlivost fyzickou, ale o jejich herecké výkony.