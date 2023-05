Líbí se mi její hluboká duše, je až astrální bytost, říká Kolečko o Vignerové

„Mně se nejvíc líbí její hluboká duše. Aneta má takový zvláštní přesah a je taková až astrální bytost,“ řekl o Vignerové Kolečko. „Psal jsem si o tom i se svou matkou, Aneta má zvláštní neobvyklý vztah ke světu,“ vysvětluje scenárista v rozhovoru pro pořad Showtime.

Modelka na svém manželovi oceňuje jeho smysl pro humor. „Je stále vtipnější. Zejména když se dějí všechny tyto hrůzy kolem, tak je fajn, že si z toho dokážeme dělat legraci,“ prozradila s narážkou na v médiích hojně propíraný milostný trojúhelník mezi ní, Kolečkem a herečkou Denisou Nesvačilovou (31).

„Já to nechci brát jako konkurenci. To bylo spíš nedořešené mezi námi dvěma s Petrem. Nijak se tím nezabývám,“ říká Vignerová a dodává, že je šťastná. Novomanželé jsou spolu spokojení a těší se na léto.

„Plány zatím nemáme. Ještě nejsem domluvený s exmanželkou, kdy budeme mít děti. Teprve teď mi poslala nějaká data, ale máme v plánu trávit léto s nimi,“ svěřil se Kolečko.

Poté, co scenárista překvapil Denisu Nesvačilovou náhlou svatbou s Anetou Vignerovou, vyjádřila se herečka v jednom z rozhovorů, že oběma novomanželům přeje hodně lásky, tolerance a štěstí.

„Když si to oba vybrali a ublížili tím tolika lidem kolem sebe, jelikož to nejsem jenom já, ale třeba i Petrovy děti, tak jim přeji toto. K ničemu z těch devíti měsíců, co jsem byla ve vztahu, se nevyjadřuji. Mám k tomu i osobní důvody. Například Petrovy děti, se kterými mám opravdu moc hezký vztah,“ řekla v rozhovoru pro magazín Exkluziv s tím, že rozhodně ničeho nelituje.

„Možná se tomu budou mnozí divit, ale toho, co jsem zažila s Petrem, nelituju. Měli jsme nádherný a hluboký vztah, byli jsme na sebe tak napojení, jako jsem nebyla nikdy s nikým,“ dodala.