Vignerová potvrdila svatbu. Proč jsme to udělali, je naše věc, napsala

„Někdy je v životě potřeba udělat nějaký razantní krok. Proč jsme ho s Petrem udělali, je jen naše věc. Byli bychom radši, kdyby naše rozhodnutí zůstalo déle utajeno veřejnosti, protože jsme ho udělali pro nás dva a našeho syna, pro nikoho jiného, ale bohužel bulvární média dění mezi námi používají již delší dobu jako zdroj senzací, tak to prostě je,“ začala bývalá královna krásy svůj příspěvek na Instagramu.

„Jsou věci, které o tom všem každopádně víme jen my. Vám, co mě zde dlouhodobě podporujete, děkuji a věřím, že mě podpoříte i nyní. Všem ostatním přeji, aby se snažili najít více tolerance a lásky, tak jako se snažíme my dva s Petrem,“ dodala.

Ve středu Blesk napsal, že se modelka a scenárista, kteří mají spolu syna, vzali už 14. března.

Petr Kolečko se přitom loni v létě s modelkou rozešel, odešel i od syna a žil s herečkou Denisou Nesvačilovou (31). Objevili se spolu i na předávání filmových cen Český lev.

Scenárista se proslavil svým televizním debutem Okresní přebor, na jehož několika epizodách se podílel. Následovala práce na seriálech jako Čtvrtá hvězda, Trpaslík, Vinaři či internetové série ze sportovního prostředí Vyšehrad a Lajna. Fenoménem se stal jeho seriál Most!, který režíroval Jan Prušinovský.

Kolečko napsal scénář k celovečernímu filmu Padesátka režiséra Vojtěcha Kotka a spolu s dalšími autory scénář k filmu Masaryk, který získal řadu Českých lvů. Je autorem několika divadelních her, jeho režisérským filmovým debutem byl snímek Přes prsty.

Aneta Vignerová v minulosti chodila mimo jiné s fotbalisty Michalem Zemanem a Tomášem Ujfalušim nebo hudebníkem Davidem Krausem.