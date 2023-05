Nemusel jsem s homofobií bojovat napřímo, říká SuperStar Adam Pavlovčin

Na co v případě image sázíte?

Vždy se snažím vsadit na siluetu, ve které se cítím dobře v ten daný den. Člověk může mít i pytel od brambor, ale když to prodá na runwayi nebo na červeném koberci, tak mu to lidé uvěří. Dnes mám na sobě věci od slovenského designéra Pavla Dendise.

V civilu se musíte někdy skrývat za sluneční brýle a kšiltovku?

Někdy ano. Myslím si, že víc na Slovensku, zejména v nákupních centrech. Tam, když tě zastaví jeden člověk, tak už je tam najednou houf. Ale určitě mám rád svůj prostor, klid. Takže někdy si ty brýle vezmu, abych se cítil izolovaný.

Co máte momentálně v playlistu?

Všechno možné. Různé remixy nebo Josef Salvat, Troye Sivan, hrál mi tam Damiano z Maneskinu. Kdo mi tam ještě všechno hrál? To bych tady byl do rána.

Co děláte pro to, abyste měl vybalancovaný osobní život a byl spokojený?

Je to určitě rodina a nejbližší okruh lidí, kteří tě drží při zemi, jsou tam vždy pro tebe, neřeknou ne, vezmou tě na obyčejnou kávu. Mám pocit, že poslední dny si začínám vzpomínat na život v Londýně, kdy jsem se opravdu těšil z maličkostí. Ne nadarmo se říká, že cesta je cíl. Takže se snažím si zas opět užívat tu cestu.

Musíte někdy bojovat s homofobií?

V minulosti určitě ano. Ale mám pocit, že ne vždy si lidi možná uvědomují moji orientaci. Takže v tomto mám obrovské privilegium a nemusel jsem vždy bojovat s homofobií napřímo. Určitě tam je nějaká kyberšikana, která je všude, ale tu si nějak nepřipouštím. Dokud to není člověk, kterého respektuju, nebo o kterém vím, že mi může něco opravdu vzkázat anebo mi pomoct, tak se mě to nějak nedotýká.

Neuvažoval jste využít svůj vzhled například v modelingu?

Dělal jsem modeling, když mi bylo šestnáct, sedmnáct, osmnáct let. Mám pocit, že právě mi to až tak nešlo, nebookoval jsem úplně ty největší joby. Byly to vždy takové ty malinké. Pak jsem zjistil, že mám velké kouty, od té doby to zakrývám kudrnatou ofinou. (smích) Užívám si, že když mám modelingovou práci teď, tak už nejsem bookovaný jako model, ale jako umělec, zpěvák. Tím pádem můžeš vypadat jakkoliv, protože neočekávají, že budeš mít přesně parametry jako model. Jsi tam jako umělec, zpěvák, můžeš mít i kouty, rovné nebo kudrnaté vlasy, je to jedno.

Zvítězil jste v SuperStar, máte tendence si ještě něco dokazovat víc?

Určitě mám další ambice, tam to neskončilo. Právě tam to všechno začalo. Otevřely se mi dveře do československého hudebního showbyznysu, to si užívám naplno. Určitě bych chtěl vystrčit ruku, nožku do Evropy, ale postupně, nemůže být hned všechno najednou. Takže nezastavujeme, ale s pokorou a s tím, že ještě mám dost co dělat v Československu, abych se opravdu etabloval.

A co váš vztahový život? Ten taky kvete, nebo zatím stagnuje?

Tak to teda nekvete. (smích) Ten by klidně mohl rozkvést. Je zajímavé, že jsem byl na několika rande, která potom byla spíš víc „meet and greet“ než rande. Ale uvidíme. Jsem tomu otevřený, zároveň na to nevyvíjím tlak. Když někdo přijde, přijde. Když ne, tak ne. Asi tolik.