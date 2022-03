Vyjít z komfortní zóny jsem se naučil v Londýně, říká SuperStar Pavlovčin

„Studoval jsem kurátorství. To jsem vlastně ještě nikde nikomu neřekl,“ svěřil se Adam Pavlovčin během rozhovoru v novém dílu pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na TV ÓČKO.

„Musel jsem tehdy studovat hlavně kompletní historii umění. Nebavilo mě to proto, že to bylo všechno jen teoretické. Byla to dost nuda, a tak jsem asi po dvou měsících zase dostudoval,“ popisuje zpěvák.

„Pak jsem se vydal do Londýna za hudbou a uměním v praxi. Maminka a všichni z rodiny se trochu báli, že jsem tam jel sám, aniž bych tam někoho znal s tím, že tam budu žít a nějak fungovat,“ říká Pavlovčin, který zaujal v show SuperStar mimo výrazného zpěvu i svým osobitým stylem oblékání.

„Vyjít ze své komfortní zóny jsem se naučil v Londýně. I v SuperStar byly samozřejmě momenty, kdy mi okolí dávalo najevo, že to, co mám na sobě, už je možná trochu moc. Člověk si ale za tím svým stylem musí stát a nesmí ho sám zpochybnit,“ vysvětluje.

„Cestou je v takovém případě asi obklopovat se lidmi, kteří mají podobný vkus a názor a kterým důvěřujete v tom, co dělají,“ vysvětluje zpěvák a dodává, že na jeho první hudební album se fanoušci mohou těšit koncem tohoto roku.

Adam Pavlovčin v roce 2021 vyhrál soutěž Česko Slovenská SuperStar, v níž se od začátku řadil mezi favority. Je zdatným tanečníkem, má i bohaté zkušenosti s modelingem, předváděl například v Miláně či Londýně. V britské metropoli žil několik let a vystudoval prestižní Britský a irský institut moderní hudby. Texty ke svým písním si píše sám.

