Ze stresu v SuperStar jsem hrozně zhubl, přiznává zpětně Adam Pavlovčin

Ve svém klipu Overthinker jste se rozhodl otevřít téma mužské toxické maskulinity. Proč? V Česku o tom nikdo nediskutuje?

Chtěl jsem možná trošku i dovysvětlit personu ADONXSe, proč jsem si vybral takovýto akronym na pódium. Bylo to i kvůli tomu, že jsem se necítil možná dost fyzicky atraktivní a sebevědomý právě na pódiu. A to můžeme definovat jako Adonisův komplex, takže to je jedna úroveň, kterou jsem se snažil v klipu dovysvětlit.

Nechci dělat psychoterapeuta, ale nepramení problém trošku z toho, jak jste před kamerami? Pořád se vidíte na záznamech a na fotkách. Možná víc, než byste chtěl a potom na sobě hledáte chyby.

To určitě tomu přidává. Člověk má pocit, že musí být neustále dokonalý a perfektní, protože to je od něj očekávané. Což vlastně vůbec není pravda. Uvědomění si toho, že být autentický, lidský, i s chybami, je to hlavní. To tě dokáže vysvobodit z toho toxického zacyklení.

Měl jste někdy problém s tím, že jste si opravdu přísně hlídal stravu a byl potom rozčílený sám na sebe, že jste to porušil a nedodržel?

Stále jsem na sebe naštvaný, že to vždy poruším. Protože mám opačný problém, že nestíhám pravidelně jíst. Mám pocit, že neustále hubnu. Takže, když jsem byl v Bratislavě a točil Tvoje tvář má známý hlas, tak jsem si řekl, že chci využít čas, takže jsem chodil opravdu s trenérem pravidelně cvičit čtyři měsíce. Byl jsem super spokojený, přibral jsem. (smích) A potom samozřejmě jsem to zase poslal do háje. Teď jsem na dost nižší váze, takže dost to řeším, což by možná člověk neřekl. Každopádně jsem nechtěl právě zažít už ten moment, jako to bylo u SuperStar, když jsem z toho všeho stresu, hrozně zhubl. Tam se nechci nazpátek dostat.

Ve Tváři si člověk zkouší různé hvězdy. Ale kdo jsou vaše ikony, které vás formují a ovlivňují dodneška?

Nejvíc top bude asi australský zpěvák Troye Sivan. I proto, že jeho klipy tak trošičku ukazujou i jiné možné posty. A je přesně ten typ jako já, takže se v něm vidím a dost mě inspiruje. Je to taková hvězdička, ke které vzhlížím. Potom jsou tam samozřejmé takové ty stálice Prince, Queen, Maneskin. Klidně bych řekl i Elvis, měl totiž krásnou barvu a projev, který se snažím tak jako trošku adaptovat. Také Florence the Machine, můžu jmenovat dlouho.

Zpěvák Adam Pavlovčin a jeho sestra, herečka Radka Pavlovčinová

Děláte klipy, které stojí hodně peněz, hodně se do nich investuje. Jste s nimi následně stoprocentně spokojený?

Já to stále říkám, že vydělávám jen na klipy, a ne na opravy kuchyně a bytu. (smích) Věřím, že se dočkám i toho. Každopádně stojím si za tím, protože je to složka, která mě strašně baví, která je hrozně důležitá. Vizuální identitu se snažím si tak piplat. Je to moje největší zábava.

Když jste sám na sebe takhle hrozně přísný, tak co vlastně očekáváte od partnera, který má být po vašem boku? Jak má vypadat?

Asi nemám přesně dané nějaké fyzické predispozice, které by měl splňovat. Spíše to je asi o ambici a o tom, co vyzařuje. Zda ví, kam směřuje, ví, co chce od života,. To je vždycky to nejatraktivnější.

Myslíte si, že obecně čeští a slovenští muži mají problém mluvit o svých pocitech a o tom, co je trápí? A následně se to zbytečně mění na určitý internetový hejt? Ty jejich vlastní trable.

Nevím, jestli zrovna hned internetový hejt, ale asi ano. Asi vyrůstáme, nebo jsme možná vyrostli ještě v společnosti, která až tak nekomunikovala emocionální potíže. Platilo, že chlapci nemají plakat, mají být vždycky drsní a podobně. To tam může být do velké míry zakořeněné. Každopádně si myslím, že já to tak vůbec nemám. Hned komunikuji všechny emoce, možná někdy až příliš. A je to rozhodně osvobozující, než to dusit v sobě a potom vychrlit jako sopka.

Byl byste rád, kdybyste otevřel diskuzi, nebo vůbec to téma toxické maskulinity právě díky klipu Overthinker?

Právě proto tak ten klip je. Mnohokrát rozebíráme ženskou krásu, to se omílá nonstop. A nad tou mužskou se přitom nezastavujeme. Přitom dennodenně jsme krmeni na feedu na Instagramu a Facebooku fotkami dokonalosti. To se nám podvědomě ukládá. Určitě je dobré na toto téma vést konverzaci.

Ono záleží, koho sledujete.

Ano, jednoznačně. Nastavit si algoritmy správně, protože potom to nejde. Vyskakujou ti jen kulturisti, a to je někdy také obraz krásy, který není úplně dvakrát dosažitelný. Je to spíše už povolání, že opravdu chodíš jen 24/7 do posilky.

Tak to už jsme potom i u porna, které následně ovlivňuje zdravý sexuální život. Ale vy se budete červenat, nebudu vás tím trápit...

Já? Já se budu červenat? Já se nikdy nečervenám. (smích) Jaká byla otázka?

Když člověk inklinuje k pornografii, jak může mít zdravý sexuální život?

To je záludná otázka. I pornografie nám trošičku nastaví vyšší očekávání, než je ta realita. Asi je důležité si uvědomovat, že to, na co se díváme, je film. Je to něco, co je vytvořené, co není realita. A když si to takto člověk odůvodní, tak potom asi lehce najde v reálném životě to, co mu sedí a vyhovuje.