Musím najít balanc, abych si přitáhl někoho do života, míní Adam Pavlovčin

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Přijel jste do Karlových Varů s novou písní. Jaké to je dělat song na zakázku?

Je to úplně něco jiného. Nikdy jsem nic takového v minulosti netvořil a možná bych to nenazýval úplnou skladbou. Je to spíše jingle, který se využívá právě v rámci Karlových Varů a ještě v Trenčíně na slovenském festivalu Pohoda. Takže je to takové exkluzivnější. Nikde, kromě těchto dvou měst, to nezazní. Využívá se k propagaci limitované edice elektronické cigarety, která je celá pestrobarevná, energická, a proto je ta skladba trošičku nadupanější.

Ona nezahálí ani vaše sestra Radka, která teď účinkuje ve videoklipu LP. Dokonce tam má odvážnou scénu. Co jste na to říkal?

Je to tak. Samozřejmě, že jsem o tom věděl ještě předtím, než se to dozvěděla média. Mám za ní hroznou radost. Je to vzrušující a nové. Oba milujeme LP a posloucháme ji, takže takováto příležitost se nenaskytne jen tak. Sestra prošla samozřejmě castingem. Pamatuju si přesně, když na něj šla, protože v ten samý den jsme spolu zpívali. S Ewičkou Farnou jezdíme na tour a měli jsme společný koncert, kde jsem zpíval já i Ewa. Vím, že to Radka musela stihnout do oběda, aby potom přišla za mnou na ten festival. A pak mi říkala, že už to má, takže jsme to prožívali trošičku společně.

Jak moc se rád odvážete ve svých videoklipech?

Chci to mít jako nějaká světová star. Tak, jako by to udělal Troye Sivan, nebo třeba Prince, Sam Smith a lidi, ke kterým vzhlížím, kteří mě inspirují. A to jak po vizuální stránce, tak i hudební.

Bojíte se skandálů nebo třeba něčeho odhalenějšího?

Skandálů asi ne. To by byla pak nuda, kdyby to bylo všechno svázané a moc dokonalé. Když je něco příliš dokonalé, tak se s tím neumím až tak ztotožnit. Ale když člověk ukáže možná i nějakou lidskou stránku, tak se s ním mohu více propojit. Já to tak mám i s koncerty. Ne že bych teda čekal, že někdo udělá chybu, ale když pak posloucháš a třeba se zlomí hlas, je tam něco autentického. Řeknu si: Aha, tak i Beyoncé je jen člověk! I jí může ulítnout nějaký tón. Právě ta „špína“ je někdy hrozně podstatná.

My jsme spolu vztahy probírali už na cenách Anděl během rozhovoru…

Né! (smích)

Nebojte se. Kylie Minogue říkala, že…

Padam, padam.

Ona říkala, že má tu pomyslnou chorobu, že je slavná, co se vztahů týče. Reflektujete to taky tak?

Reflektuju to, že někdy, když jsem šel na rande, tak z toho byl „meet and greet“, což není úplně nejideálnější situace. Protože tady mi asi ten chlapec hned spadne do jiné kategorie. Takže ano, asi součástí toho osobního života je, nechci říct prokletí. Ale asi je to jen o načasování. Momentálně opravdu většina času jde do profesního života a ne až tak do osobního. Možná musím najít větší balanc, abych si přitáhl někoho do života.

Jste člověk, který potřebuje plnohodnotný sňatek k tomu, aby byl v životě šťastný a touží třeba mít děti?

A co myslíš plnohodnotným sňatkem?

Že to nebude registrování.

Jo, takhle. Momentálně nejsem až takto daleko s těmito myšlenkami. Ale asi v budoucnosti pro mě není ten papír podstatný, zároveň si umím představit, že bych chtěl vychovávat dítě. To je ovšem ještě daleko. Ale myslím si, že ano. Rád bych určitě chtěl i děti.

Když jsme v Karlových Varech, tak nemůžeme opomenout filmy. Jaké jsou vaše tři nejoblíbenější snímky?

Které se tu teď promítají?

Které vy osobně máte za evergreen?

Určitě pro mě na prvním místě bude Dej mi své jméno, to jsem viděl několikrát. Teď jsem v takové té náladě, že potřebujeme něco, při čem člověk vypne. To je určitě Ďábel nosí Pradu. (smích) A velmi se těším na karlovarském festivalu na film Bod obnovy. To bych se chtěl jít podívat i s mojí kapelou. To dám jako třetí film, i když není z těch nejvíc oblíbených, protože jsem to ještě neviděl.