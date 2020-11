Do nemocnic má jít až 400 vojáků. Pomoc vyšlou z Británie, Německa a USA

Deutschland hilft #Tschechien in der #COVID19-Pandemie. In einem ersten Schritt schickt die #Bundeswehr 2 Intensivmediziner ins Nachbarland und bietet die Behandlung schwer erkrankter Patienten in Deutschland an, hat Ministerin Kramp-Karrenbauer @akk Premier @AndrejBabis zugesagt https://t.co/Q1FI6ofhBD