Pacienty s covidem mohou do Německa převážet létající sanitky, tvrdí velvyslanec

Proč se Německo rozhodlo pomoci České republice. Situace s covid-19 se zhoršuje i v Německu, nebudou tyto kapacity (pro české pacienty) Německu chybět?

Pandemie představuje výzvu pro nás všechny. Ale právě v dobách krize si musíme pomáhat. Jsme bezprostřední sousedé ve střední Evropě a profitujeme z úzké spolupráce – to platí v dobách dobrých, jako například v hospodářství, ale i v aktuálních problematických dobách.



Na jaře česká vláda umožnila německým občanům, kteří uvázli v zámoří, aby se dostali zpátky domů, stejně jako se mohli čeští občané vrátit do Evropy na palubě německých letadel. Jsme vděční za českou pomoc. Je pro nás samozřejmé, že svou pomoc nabízíme i nyní, když se naše země nacházejí v různých fázích boje proti pandemii.

Christoph Israng Velvyslancem v Praze od srpna 2017. V diplomatických službách působí od roku 1997. Před svým jmenováním velvyslancem v Praze působil v letech 2014-2017 jako stálý zástupce Německa u Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu. Předtím osm let pracoval v Úřadě spolkové kancléřky v Berlíně, kde naposledy zodpovídal za agendu pro střední, východní a jihovýchodní Evropu, Kavkaz a střední Asii. V minulosti působil jako zahraničněpolitický poradce v Německém spolkovém sněmu a jako vedoucí úřadu stálého vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu v Sarajevu.

Jsou dva vojenští zdravotníci konečný počet, nebo podle potřeby ještě mohou další přicestovat?

Odborných lékařů se zkušenostmi s onemocněním covid-19 je skutečně málo. Jsme proto velmi rádi, že německá armáda mohla poslat do Prahy anesteziologa a internistu. Navíc platí nabídka léčit české pacienty na JIP v Německu. Ministerští předsedové Bavorska i Saska tuto nabídku opět potvrdili. Dále Německo poskytlo České republice 100 ventilátorů, protože je samozřejmě nejlepší, když se pacienti mohou léčit doma ve své vlasti.

Jak by se řešil nabízený převoz českých pacientů do německých nemocnic?

Sasko i Bavorsko ustanovily nemocniční koordinátory, které mohou české orgány kontaktovat. V uplynulých týdnech tak už byla převezena do Saska německá pacientka s onemocněním covid-19, která byla původně léčena v Karlovarském kraji. V případě potřeby by mohla být nasazena i létající JIP německého letectva, takzvaný letoun MedEvac.



Případné nasazení by koordinovalo velitelství letectva po dohodě s českými orgány. Převoz pacienta do letadla, samotný let s lékařskou péčí a převoz dále do cílové nemocnice představují velmi komplexní systém, který je už dobře sehraný. V případě nasazení letadla MedEvac by byli pacienti léčeni v nemocnici Bundeswehru.

Letouny by přistávaly asi jen v Praze, nebo je nějaký předpoklad třeba i pro města, kde jsou letiště jako Ostrava a Brno?

Teoreticky mohou letadla MedEvac přistávat na skoro každém letišti. Rozhodující je však akutní potřeba, kterou v současné době naštěstí nemáme.

Kolik takových strojů německé letectvo má?

Koncepce MedEvac německého letectva není omezena na konkrétní letadla. Naopak se jedná o několik variabilních prvků – lůžek, které lze vestavět do různých typů letadel. V současné době lze podle potřeby využívat typy Airbus A310, A319, A400M a Transall C-160.



Největší kapacitu nabízí Airbus A310. Toto letadlo může přepravit 44 ležících pacientů a až 26členná posádka může obstarat až šest pacientů JIP. Souběžně jsou ve stálé pohotovosti pro MedEvac jedno letadlo A310 a jedno A400M. Představují totiž důležitý článek v záchranném řetězci vojáků v zahraničních misích.

Kolik pacientů je Německo připraveno přijmout z Česka v případě krize?

Na to není možná paušální odpověď, protože dosud není žádná poptávka, a koronavirová situace se i v Německu vyvíjí velmi dynamicky. Po nabídce Bundeswehru převzít deset pacientů jsou i Bavorsko a Sasko připraveny převzít české pacienty do svých nemocnic. Bavorský ministerský předseda Markus Söder tak například nabídl 100 JIP lůžek pro české covidové pacienty. Podle nás je velmi důležitá vzájemná solidarita, abychom tuto situaci mohli společně zvládnout.

Měli by čeští pacienti nějaký doprovod? Jde o speciální letouny s lůžky intenzivní péče, ale přeci jen...

Přeprava vysoce infekčních pacientů s onemocněním covid-19 se provádí za nejvyšších hygienických ochranných opatření. Je to velká výzva a zátěž právě pro zdravotnickou posádku na palubě letadla. Spolucestující doprovod by byl pravděpodobně vystaven zbytečnému nebezpečí.

Kam konkrétně by takoví pacienti zamířili? Jsou vytipovaná nějaká německá města? Budou léčeni v civilních, nebo vojenských nemocnicích?

V rámci nabídky pomoci Bundeswehru by se pacienti rozdělili do volných kapacit pěti nemocnic Bundeswehru, které se nachází v Koblenzi, Hamburku, Berlíně, Ulmu a Westerstede.

Převáží Německo pacienty i z jiných zemí k sobě na léčení?

V březnu a dubnu 2020 letadla A310 a A400M Bundeswehru převážela JIP pacienty z Francie a Itálie do Německa. V posledních týdnech převzalo Německo i několik pacientů z Belgie a Nizozemska. Od začátku pandemie přišly spolkové vládě žádosti o pomoc ze 121 zemí.

Spolková vláda již podpořila multilaterální, evropské a bilaterální projekty částkou ve výši 675 milionů eur, další projekty se připravují. V červnu proto spolková vláda schválila strategii pro zacházení s mezinárodními výzvami pandemie.